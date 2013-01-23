رئيس وزراء ماليزيا يفاجئ السلطة الفلسطينية بزيارة إلى غزة آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: العربية.نت

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها واستنكارها للزيارة التي قام بها رئيس وزراء ماليزيا، محمد نجيب أحمد، لقطاع غزة، الثلاثاء، واعتبرتها "مساساً بالتمثيل الفلسطيني".



وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الزيارة المذكورة تعزز الانقسام ولا تخدم المصالح الفلسطينية"، مطالبة الحكومة الماليزية بتوضيح الملابسات المتعلقة بالزيارة، نقلا عن "الأيام" الفلسطينية.



وأوضحت الرئاسة "أن رئيس الوزراء الماليزي اتصل بالرئيس محمود عباس وأبلغه أنه سوف يقوم بإرسال مواد إنسانية لغزة والضفة، وعلى أن يلتقيه في القاهرة وفد فلسطيني".



وفي إشارة إلى الزيارة المفاجئة، ذكرت الرئاسة أن الأمر يثير علامات استفهام واستغراب لمثل هذا التصرف الذي يساهم في مؤامرة تقسيم الوطن الفلسطيني، كما يخدم المخططات التي تهدف إلى إبقاء القدس الشريف معزولة عن الدولة الفلسطينية التي اعترف العالم بأسره بشرعيتها في 29 نوفمبر 2012".



وأهابت الرئاسة بالأشقاء والأصدقاء كافة المساهمة بتجسيد قرارات الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية موحدة وعاصمتها القدس الشريف.



وأكدت أن "الرئيس عباس يعمل بشكل متواصل مع جميع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنهاء الانقسام ورفع الحصار الجائر على أهلنا في قطاع غزة".