صناديق اقتراع الانتخابات الأردنية تغلق بنسبة مشاركة 56

مليونان و272 ألفاً و182 ناخباً

أغلقت في الساعة 20.00 "17.00 ت.غ", مساء الأربعاء صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأردنية، التي جرت في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة.وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان "إغلاق صناديق الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة", وفور إغلاق صناديق الاقتراع بدأت عملية العد والفرز في المراكز نفسها.وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب في مؤتمر صحافي إنه رغم إعلان الإغلاق "كان بإمكان المواطنين المتواجدين في حرم مراكز بعض مراكز الاقتراع الإدلاء بأصواتهم"، مشيراً إلى أن "الساعات الأخيرة شهدت ازديادا في أعداد الناخبين".وأضاف "مبدئيا بلغت نسبة الاقتراع 56.5% في حين بلغ عدد المقترعين مليونا و287 ألفا و760 شخصاً, لكننا سنعطي الأرقام النهائية في وقت لاحق من هذا اليوم".وبحسب الأرقام التي أعلنها الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة التصويت في العاصمة الأردنية عمان 40.8% وهي الأدنى بين عموم محافظات المملكة الـ12, وبلغت أعلى نسبة تصويت في إقليم بدو الشمال 74.2%.وكان الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني قد أعلن "تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعة واحدة من الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي "16.00 ت.غ" إلى الساعة 20.00 "17.00 ت.غ" في عموم محافظات المملكة بسبب الإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع".

وفي وقت سابق فتحت مراكز الاقتراع في الأردن أبوابها عند الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، أي 4.00 بتوقيت غرينتش، لمدة 12 ساعة، ليدلي نحو مليونين و272 ألفاً و182 ناخباً بأصواتهم, يشكل النساء نصفهم, ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأردنية إلى 50% حتى الآن.



ويمثل هؤلاء الناخبون المسجلون 70% ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 3.1 مليون من سكان المملكة التي تضم نحو 6.8 مليون شخص.



ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً على شغل مقاعد المجلس السابع عشر، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

مراقبة محلية ودولية

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، فتشارك 28 منظمة دولية وعربية ومحلية في مراقبة الانتخابات، منها المعهدان الجمهوري والديمقراطي الأمريكي، ومركز كارتر وجامعة الدول العربية ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا عملية مراقبة الانتخابات.



ونشر الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة، أكثر من ثمانين مراقباً برئاسة ديفيد مارتن عضو البرلمان الأوروبي عن بريطانيا لمراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج في محافظات المملكة الـ 12. وتم تكليف نحو 47 ألف عنصر أمني لتوفير الحماية اللازمة للانتخابات.



وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان.