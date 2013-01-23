صورة لجندي بـقناع الموت في مالي تحرج الفرنسيين

أثارت صورة لجندي فرنسي يرتدي قناعاً يرمز إلى الموت في مالي، ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصا وأن الصورة مستوحاة من إحدى شخصيات ألعاب الفيديو الشهيرة، وهو ما اعتبره البعض تمجيداً للحرب والموت.



والتقطت صورة الجندي، الذي لم تعرف هويته بعد، في مدينة "نيونو" المالية فور تحريرها من الجهاديين.



واعتبر البعض أن ارتداء القناع أمر طبيعي، من أجل الحماية من الرمال، إلا أن اختيار "قناع الموت" ليتشبه بشخصية "غوست" الشهيرة في لعبة الفيديو "نداء الواجب" هو ما أثار الاستياء.وقال متحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية العامة العقيد تييري بوركهارد، أن سلوك الجندي غير مقبول، ووعد أنه سوف يتم تحديد هويته ومعاقبته.وتتخذ عمليات الجيش الفرنسي في شمال مالي، طابعاً دولياً كونها تعتمد في الأساس على محاربة الإرهاب والتطرف، إلا أن هذه الصورة قد تحرج الفرنسيين أمام الرأي العام العالمي.ويأتي انتشار هذه الصورة في وقت تواصل القوات الفرنسية تقدمها نحو أراضي مالي التي يسيطر عليها المتمردون الإسلاميون، الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من البلاد منذ أبريل الماضي.