قوات فرنسية تدمر قصرا للقذافي بمالي اتخذه الجهاديون مقرا لهم آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: باماكو – فرانس برس

دمرت القوات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، خلال غاراتها على مدينة تمبكتو شمال غرب مالي قصراً سابقا للزعيم الليبي السابق معمر القذافي كان يستخدمه الجهاديون كمقر لقيادتهم، حسب ما أكدته مصادر أمنية مالية.



وشرح مصدر أمني مالي أنه "خلال الغارات الأخيرة للطيران الفرنسي، قتل جهاديون، ودمر مقر القذافي الذي تحول مقرا للإسلاميين"، مضيفاً أنه "لم تسجل أية أضرار جانبية، لم يسقط قتيل مدني، ولا جريح".







وأكد النائب عن منطقة تبمكتو محمد ولد الأمين المعلومة قائلا: "قصر القذافي تعرض للقصف من جانب الفرنسيين. إنه مقر الإسلاميين. تم تدمير مخزونهم من الوقود والأسلحة. المكان اشتعل".







وأكد أحد سكان تمبكتو في اتصال مع وكالة "فرانس برس" هذه المعلومات، قائلاً: "قصر القذافي تعرض للقصف. ثمة إسلاميون قتلوا. شهدت ثلاثة أو أربعة مواقع في تمبكتو حيث يعيش الإسلاميون هجمات، وكذلك منازل تجار مخدرات". وأشار الى أن الإسلاميين باتوا لا يظهرون في المدينة إلا "لماما".







وكانت مصادر فرنسية أشارت الى تعرض "مركز قيادة للإرهابيين" التابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للقصف في تمبكتو.







والاثنين، أكد المتحدث باسم قيادة الأركان الفرنسية الكولونيل تييري بورخار شن غارات جوية "على ضواحي" تمبكتو التي تحتلها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحليفتها جماعة أنصار الدين.