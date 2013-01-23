كلينتون تحذر من تحول شمال مالي إلى قاعدة للإرهاب

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن يتحول شمال مالي إلى ملاذ لمتمردين إسلاميين قد يشكلون لاحقاً تهديداً مباشراً بدرجة أكبر للمصالح الأمريكية.وقالت: "لا يوجد هناك من شك في أن يكون الإرهابيون الذين نفذوا عملية اختطاف الرهائن في منشأة عين أمناس الغازية قد حصلوا على الأسلحة من ليبيا.. لا يوجد هناك من شك في أن يكون المسلّحون في مالي قد حصلوا على أسلحتهم من ليبيا.. لذلك علينا أن نركز أكثر على إفريقيا وأن نقوم بدور أفضل فيها".

إلى ذلك أعلنت مصادر في شمال مالي أن زعيم جماعة أنصار الدين، إياد أغ غالي، انسحب من تمبكتو إلى مدينة كيدال في أقصى الشمال الشرقي لإقليم أزواد، بسبب التقدم الفرنسي المالي.



وقالت المصادر إن غالي يقود المعارك من هناك، فيما يبدو أنها استعدادات لخوض المعركة الحاسمة.



وفي غضون ذلك بدأ الفرنسيون والماليون نزع الألغام وإزالة الذخيرة من المدن المحررة، حيث اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان جنوداً ماليين بتصفيات تعسفية, وطالب بفتح تحقيق. من جهة أخرى أغلقت اليابان سفارتها في مالي بسبب تدهور الوضع الأمني.