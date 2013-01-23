مقتل فلسطينية وإصابة 3 آخرين برصاص مستوطن في الضفة الغربية آخر تحديث: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأربعاء 11 ربيع الأول 1434 هـ - 23 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: رام الله - نظير طه

أعلنت مصادر طبية فلسطينية بالمستشفى الأهلي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية مقتل فلسطينية وإصابة اثنين آخرين برصاص مستوطن قرب مخيم العروب شمال الخليل، عصر اليوم الأربعاء.



وأفاد شهود عيان ومصادر طبية وأمنية أن مستوطناً أطلق النار من مركبة كان يقودها قرب كلية العروب ما تسبب بإصابة الفتاه لبنى حنش "22 عاما" من بيت لحم إصابة بالغة بالرأس نقلت على إثرها إلى العناية المركزة في المستشفى الأهلي بالخليل وأعلن عن وفاتها في وقت لاحق.



وأصيب في الحادث نفسه أحمد يوسف أبوغازي، وصلاح أبو هشهش، وسعاد جعارة.



من جانب آخر أفاد شهود عيان أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين قرب المخيم هم من أطلق النار بشكل مباشر على المواطنين، مما أدى لمقتل لبنى وإصابة الآخرين".



وأفادت المصادر ذاتها أن "مواجهات اندلعت عقب مقتل الفتاة بين جنود الاحتلال وشباب فلسطينيين قرب المخيم".



من جهته صرح قائد المنطقة المركزية في الجيش الإسرائيلي للقناة العاشرة العبرية عقب الحادث بأنه "يجري التحقيق في عملية إطلاق النار، حيث قال الجنود الذين كانوا متواجدين في المكان إن الفتاة حاولت إلقاء زجاجة حارقة على سيارة إسرائيلية".



وعقب الإعلان عن مقتل الفتاة حنش، اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال على مدخل مخيم الفوار قام خلالها الشبان بإلقاء الحجارة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.