أمريكا تواجه تنظيم القاعدة على الإنترنت وشبكات التواصل

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الأربعاء، أن وزارتها تنوي من الآن فصاعداً أن ترد عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على "دعاية" القاعدة والمجموعات الإسلامية الأخرى.وقالت كلينتون، التي ستترك منصبها خلال عدة أيام، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي حول اعتداء بنغازي، إن وزارة الخارجية بدأت تشكيل "هيكليتين للتصدي للتطرف" الذي يبث عبر الإنترنت، خصوصاً عبر "تويتر".

وأوضحت أن "خلية عملانية داخل وزارة الخارجية بدأت بمحاولة الرد على القاعدة وعلى دعايات جهادية أخرى"، مشيرة إلى أن "وسائل الإعلام الاجتماعية مفيدة بشكل كبير".



وقالت أيضاً إنه في حال نشر إسلاميون متطرفون مثلاً "شريط فيديو يظهر إلى أي درجة أن الأمريكيين هم مرعبون سوف نبث شريط فيدو يظهر إلى أي مدى هم (المتطرفون) مرعبون"، وذلك للتصدي لغموض المجموعات الإسلامية المتطرفة "عبر القنوات الإعلامية التي يتواصلون من خلالها مع الناس".



وأجرت كلينتون مقاربة تاريخية مع "التصدي للشيوعية الدولية والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة" عندما "كنا نتصل مع عشاق الحرية خلف الستار الحديدي عبر وسائل الإعلام".



وأضافت أن "التحدي مشابه حتى وإن كان العالم مختلف". وكانت كلينتون خلال فترة وجودها على رأس وزارة الخارجية الأمريكية مدافعة كبيرة عن حريات الإنترنت.