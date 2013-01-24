وكيل الداخلية الليبية التحذير البريطاني لا مبرر له آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: لندن – فرانس برس

اعتبر وكيل وزارة الداخلية الليبية عبدالله مسعود الخميس، أن التحذير البريطاني بوجود تهديد "محدد ووشيك" ضد رعايا غربيين في بنغازي بشرق ليبيا، "لا مبرر له".







وقال العميد مسعود وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الشرقية لفرانس برس "هناك علامات استفهام على هذا البيان الذي نرى أنه لا مبرر له مضيفا "نحن نستغرب هذا البيان وليس هناك معطيات تبين هذه الشكوك".



وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد طالبت في وقت سابق اليوم الخميس، من رعاياها مغادرة بنغازي شرق ليبيا على الفور بعد تلقي معلومات عن "تهديدات محددة ووشيكة ضد الغربيين" في المدينة.







ويأتي التحذير غداة إدلاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بإفادتها أمام الكونغرس حول الهجوم على مقر القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 أيلول/سبتمبر الذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا مع ثلاثة أمريكيين آخرين.