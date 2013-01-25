الرئيس الإيراني الشيطان سبب الخلاف السني ـ الشيعي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

أكد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أن طرح قضية الشيعة والسنة في المنطقة أمر "من صنع الشيطان"، مؤكداً أن النتيجة الوحيدة لهذه النقاشات هي "إثارة التفرقة بين صفوف المسلمين".



وقال في كلمة ألقاها، الخميس، أمام وفود عسكرية من دول إسلامية، إن "جميع النقاشات الطائفية والقومية والقبلية تأتي من ناحية الشيطان"، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الجمعة.



وذكر أحمدي نجاد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتأسس للهيمنة على الآخرين، وأنها لا تنظر نهائياً بعين الطمع إلى ثرواتهم".



وإلى ذلك، وجه وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي، تهديدات مبطنة إلى تركيا، معتبراً أن سماحها لقوات أجنبية بالوجود على أراضيها "ليس أمراً مفيداً"، مشدداً على أن بلاده "تعرف كيف تحمي حدودها في حال نتج أي حادث عن هذا الوجود".



وأوضح في الوقت ذاته أن نشر صواريخ باتريوت على الحدود التركية - السورية لا يعتبر تهديداً لإيران، مشيراً إلى أن "الوجود الأجنبي ترافق على الدوام مع تداعيات سيئة لدول المنطقة".



وفي شأن آخر، أعلن وحيدي أنه ستتم أيضاً إزاحة الستار عن أحدث طائرة حربية محلية الصنع، واصفاً هذه الطائرة بأنها "منقطعة النظير، وتختلف عن الطائرات الحربية المصنعة سابقاً في البلاد".