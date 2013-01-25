ليبيا تنتقد مطالبة دول أوروبية رعاياها بمغادرة بنغازي آخر تحديث: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الجمعة 13 ربيع الأول 1434 هـ - 25 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: دبي- العربية

في رد فعل على طلب ألمانيا وهولندا وبريطانيا من رعاياها في مدينة بنغازي مغادرة المدينة فوراً لوجود أخطار تستهدف المواطنين الغربيين هناك، قال جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، إنه طلب غير مبرر ويوحي بأمور غير موجودة على الأرض.



وكان وكيل وزارة الداخلية الليبية، عبدالله مسعود، اعتبر الخميس، أن التحذير البريطاني بوجود تهديد "محدد ووشيك" ضد رعايا غربيين في بنغازي بشرق ليبيا "لا مبرر له".



وقال مسعود لفرانس برس "هناك علامات استفهام على هذا البيان الذي نرى أنه لا مبرر له، مضيفاً "نحن نستغرب هذا البيان وليس هناك معطيات تبين هذه الشكوك".



وكانت ألمانيا وهولندا حذتا حذو بريطانيا في دعوة مواطنيها إلى مغادرة مدينة بنغازي شرق ليبيا بسبب ما سمته تهديداً محدداً لمواطني الدول الغربية.



ووجهت وزارة الخارجية الهولندية الخميس 24 يناير/كانون الثاني، تحذيراً لمواطنيها المقيمين في بنغازي والمناطق الواقعة شرقها، مفاده أن خطر وقوع أعمال عنف أمر قائم بسبب عدم استقرار الوضع الأمني.



فيما حذرت ألمانيا مواطنيها الخميس، بعد الهجوم المسلح الذي نفذه متشددون الأسبوع الماضي على منشأة نفطية في الجزائر، من تزايد خطر وقوع أعمال عنف أو خطف تستهدف الغربيين في أنحاء شمال إفريقيا ودول الساحل الإفريقي. ورفضت وزارة الخارجية الألمانية إعطاء أي تفاصيل أخرى لتوضيح تحذيرها.