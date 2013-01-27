اغتيال مسؤول ليبي من الإخوان المسلمين في مصراتة آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: طرابلس – فرانس برس

اعلن مصدر محلي الأحد أن مسؤولا في حركة الاخوان المسلمين وعضوا في المجلس المحلي لمدينة مصراتة (220 كلم شرق طرابلس) قتل السبت برصاص مجهولين لدى خروجه من احد المساجد.



وقال هذا المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه "قتل الشيخ محمد بن عثمان بالرصاص بينما كان يخرج من المسجد بعد الصلاة".



ونقل المصدر نفسه عن شهود في المكان ان "مجهولين على متن سيارة بزجاج داكن اطلقوا النار على الضحية" قبل ان يلوذوا بالفرار، واوضح ان جنازة الشيخ محمد بن عثمان ستجري الاحد.



والقتيل سجين سياسي سابق في عهد العقيد معمر القذافي وعضو مؤسس في حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الاخوان المسلمين.



واصدر حزب العدالة والبناء بيانا ندد فيه بمقتل احد "الاعضاء المؤسسين" للحزب معتبرا الاغتيال "مقدمة خطيرة لزرع الفوضى"، ودعا الى "التضامن الوطني لتعزيز الدولة والمؤسسات".



وكانت مدينة مصراتة الساحلية الواقعة شرق ليبيا بقيت بعيدة نسبيا عن موجة العنف والاغتيالات التي تطال بشكل خاص بنغازي مهد الثورة التي اطاحت بالقذافي في 2011.