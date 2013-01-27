الأمن الإيراني يقتحم مكاتب 5 صحف إصلاحية آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: دبي - هادي طرفي

ذكرت مصادر صحافية في اتصال لـ"العربية.نت" أن الأمن الإيراني اقتحم مساء الأحد مكاتب خمس صحف إصلاحية، هي: "شرق" و "اعتماد" و"بهار" و"آرمان" و"آسمان" لاعتقال عدد من الصحافيين.



وذكر صحافيون في هذه الصحف أن عناصر الأمن كانوا يحملون معهم مذكرات اعتقال عدد من زملائهم.



وقام عناصر الأمن بتصوير الصحافيين العاملين في الصحف وضبطوا هواتفهم المحمولة وبطاقاتهم الصحافية.



وكان الأمن قد اعتقل أمس صحافيين إصلاحيين، هما: سليمان محمدي وميلاد فدايي في شوارع العاصمة طهران لدى عودتهما إلى منزليهما.



وميلاد فدايي، هو مدير القسم السياسي في وكالة "إيلنا" العمالية، وكان قد اعتقل في عام 2009 وحكم عليه بالسجن عاما واحدا بتهمة الدعاية ضد النظام، ومنع من متابعة دراسته العليا بسبب نشاطه السياسي.



وسليمان محمدي اعتقل أيضا بعد خروجه من مكتب صحيفة "بهار"، حيث يعمل محررا في القسم الاجتماعي للصحيفة التي تعد من وسائل الإعلام القليلة المتبقية للإصلاحيين في إيران.



وتعد إيران من أسوأ البلدان للنشاط الصحافي المستقل ووصفها بعض المنظمات الدولية بأنها أكبر سجن للصحافيين.



وذكرت منظمة مراسلون بلاحدود في تقريرها لعام 2012 أن إيران تشكل أكبر سجن للصحافيين في الشرق الأوسط وهي ضمن أسوأ ثلاثة بلدان تمارس مضايقات متعددة ضد الصحافيين.



ويقبع العشرات من الصحافيين الإيرانيين في السجون وغادر المئات منهم البلد بعد الأزمة السياسية التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2009.



وخلال الأيام الماضية منحت السلطات القضائية إجازات للصحافيين المعتقلين بالتزامن مع زيارة عدد من نواب البرلمان إلى سجن إيفين سيئ الصيت.