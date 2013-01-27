البرلمان يصوت على قانون يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: دبي - قناة العربية

صوت البرلمان العراقي على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية، فيما قد يصطدم القانون الذي مرره البرلمان بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت أن البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها إلى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الأمر الذي لم يُطبق في القانون الأخير.



من جانبه، قال رئيس قائمة العراقية، إياد علاوي، لـ"العربية"، إن العملية السياسية في العراق، بنيت على أسس خاطئة، وتحتاج إلى إصلاحات جذرية كمخرج وحيد من الأزمة التي تعيشها البلاد.