دبلوماسي سوري مخطط تفجير مكة سعى لإثارة فتنة طائفية

دور استخباراتي للقنصلية السورية في جدة

قال مسؤول التجنيد السابق للجيش السوري في القنصلية السورية في جدة، عماد معين الحراكي، لقناة "العربية الحدث" إنه أبلغ السلطات السعودية عن مخطط سوري لتنفيذ تفجير في مكة المكرمة في يوم وقفة الحجاج على صعيد عرفات، "كرامة للمملكة العربية السعودية ودورها في دعم الثورة السورية".وأكد أن محاولات التفجير كان الهدف منها "إثارة فتنة طائفية من خلال زرع عبوات غاز متفجرة في عدد من محطات الوقود، وإجراء اتصال تلفوني بالسلطات السعودية لإبلاغهم أن شيعة يقومون بتنفيذ العملية".وكشف للسلطات السعودية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن نائب القنصل العام السابق لسوريا في جدة، شوقي الشماط، أبلغه بأنه اختير لتنفيذ العملية المذكورة.وأفاد أن الشماط خصع لرقابة مشددة على مدى 24 ساعة قبيل تنفيذ قرار الترحيل. ويذكر أن المملكة أبعدت الشماط في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2012.وذكر أنه انشق عن النظام السوري منذ اللحظة الأولى للثورة، على حد تعبيره، ولكنه احتفظ بذلك سراً حتى يستطيع "كشف المخططات التي يجري تدبيرها ضد المملكة".وأشار إلى أنه سافر إلى سوريا قبيل الحج، وهناك عرضت عليه المخابرات تجنيده مقابل 17 ألف يورو شهرياً، ولكنه رفض الفكرة، وأبلغ المخابرات السورية أنه سيتعاون معهم من أجل النظام.

وذكر أن "القنصلية السورية في جدة تحولت إلى مركز مخابرات لتتبع معارضي النظام السوري عند تقدمهم للقنصلية بطلبات تجديد جوازت السفر أو غيرها، وإرسال تقارير إلى دمشق بهدف ابتزاز أنصار الثورة عن طريق أسرهم في الداخل".



وأضاف أن "السفارة السورية في الرياض كانت تلعب دوراً استخباراتياً، ولكن بدرجة أقل من القنصلية في جدة".



وكشف أن "المخابرات السورية كانت تجند مصادر متعددة داخل بعثاتها الدبلوماسية في السعودية، وأن كل شخص كان يكتب تقارير في الآخر، وأن الرقابة على كل شخص كانت تجري من داخل البعثات وخارجها".

قائمة اغتيالات

وقال إن "النظام السوري كان يخطط لاغتيال عدد من الشخصيات، مثل الشيخ العرعور والشيخ محمد العريفي، وإنه أبلغ ابن الشيخ العرعور، الشيخ حازم، بتلك التهديدات".



وذكر أن "قائمة الاغتيال كانت تشمل الأمير بندر بن سلطان، ولكن تم التراجع عن الفكرة لصعوبة تنفيذها".



وأشار الحراكي إلى أن اللجنة المسؤولة عن التخطيط لعمليات التفجير والتخريب لدى القنصلية السورية في جدة تتكوّن من ثلاثة دبلوماسيين، هم: نائب القنصل العام الشماط، وضابط أمن الدولة العميد إبراهيم الفشتكي، وعنصر المخابرات السورية فرع فلسطين علي قدسية، وهو ابن عم نائب رئيس الأمن القومي في سوريا اللواء عبدالفتاح قدسية.

دمشق تنفي التورط في المخطط

وإلى ذلك، نفت دمشق، الأحد، أن تكون خططت لتفجير في مكة أثناء موسم الحج، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية منسوباً إلى الحراكي، السبت الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر نفيه "الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، والذي يزعم تجنيد سوريا لأحد الأشخاص من أجل تنفيذ عملية تفجير في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الماضي، واغتيال رموز دينية وسياسية في المملكة العربية السعودية، والقيام بعمليات تفجير لمحطات وقود في جدة".



وأضاف المصدر أن "من نقل هذه الأخبار الكاذبة زاعماً أنه اختير لتنفيذ عملية تفجير لم يكن في أي يوم من الأيام دبلوماسياً سورياً كما ادعى، بل هو مستخدم محلي سابق بعقد خدمة كان يعمل في القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في جدة".