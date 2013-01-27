رسالة من الرئيس الفرنسي للعاهل السعودي آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: الرياض - قناة العربية، فرانس برس

خلال استقباله وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودغيون، الأحد، تسلم الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد وزير الدفاع، رسالة للعاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.



وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الرياض وباريس وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.







وإلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن اجتماع ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الفرنسي تطرق إلى الأوضاع في مالي والتعاون العسكري بين البلدين.



وذكر المصدر أن الوزير الفرنسي سيلتقي رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان.







وأضاف أن المباحثات شملت "التعاون العسكري مثل التسليح وتزويد المعدات في قطاعات مختلفة، لكن دون توقيع أي عقود".



وجدير بالذكر أن فرنسا هي ثالث شريك للمملكة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.