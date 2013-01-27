صحافيون فلسطينيون يعتصمون برام الله لإطلاق سراح زملائهم آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: رام الله - نظير طه

طالب صحافيون فلسطينيون خلال اعتصام نظموه في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الأحد، بالإفراج عن ستة من زملائهم الصحافيين الذين تعتقلهم حركة حماس في قطاع غزة على خلفية سياسية.



وطالب نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبدالناصر النجار، بالدفاع عن الصحافيين والإفراج عنهم، وقال النجار: "إن توقيت الاعتقال خطير جدا، ويأتي في خضم الإعلان عن المصالحة وكأن هناك مجموعة ترفض تحقيق أي تقدم في مسيرة الوحدة الوطنية"، وفق تعبيره.



وأعلن نقيب الصحافيين أن هناك خطوات إجرائية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.



من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: "إن الصحافيين ناضلوا في كل أماكن تواجد الاحتلال"، مشيرا إلى أن "من يخافون من الكلمة لا يمكن أن يكونوا قادة لشعب اعتاد على الديمقراطية".



كما استنكرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار، الاعتداء واعتقال الصحافيين وطالبت بضرورة الإفراج عنهم وعدم تكرار الاعتقال بحق أي من الصحافيين.



بدوره دعا وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية محمود خليفة، حركة حماس إلى إطلاق سراح الصحافيين وضمان حرية العمل الصحافي، وضرورة الإفراج الفوري عنهم لأنهم اعتقلوا على خلفية حرية الكلمة.



وقال خليفة: "نؤكد أن الكل الفلسطيني يجب أن يكون موحداً وأن تكون وجهته القدس".