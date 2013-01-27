عرب شمال مالي يرحبون بالانشقاق داخل أنصار الدين آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: نواكشوط - فرانس برس

رحّبت حركة عرب أزواد التي تضم قسماً من أفراد هذه المجموعة في شمال مالي، الأحد بالانشقاق الذي حصل داخل جماعة أنصار الدين الإسلامية واعتبرته "خطوة مهمة" نحو حل تفاوضي ودعت إلى وقف عمليات القصف.







وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "الانشقاق داخل أنصار الدين الذي أدى إلى نشوء حركة أزواد الإسلامية يشكل خطوة مهمة على طريق البحث عن مخرج للأزمة التي بدأت تأخذ منحى خطيراً".







وأضاف البيان أن حركة عرب أزواد "تعلن استعدادها الكامل للعمل مع حركة أزواد الإسلامية والحركة الوطنية لتحرير أزواد (تمرد الطوارق) لإيجاد حل مشرف، يضمن لشعب أزواد حقوقه الأساسية".







وأزواد هو الاسم الذي أطلقه العرب والطوارق على شمال مالي.







وتؤكد حركة عرب أزواد معارضتها "لأي شكل من التطرف والإرهاب"، داعية "كل الأطراف إلى التعاون من أجل تحرير أزواد ووضع حد لإراقة دم الشعب البريء" المجبر "على سلوك طريق المنفى".







ودعت أيضا فرنسا وحلفاءها إلى "وقف عمليات القصف ضد مناطق أزواد لأن ضحايا هذه الغارات هم بالدرجة الأولى المواطنون المسالمون الذين يفترض أن تؤمن لهم الحماية".







ونشأت حركة أزواد الإسلامية في نهاية الأسبوع من انشقاق داخل حماعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة بقيادة إياد أغ غالي، المتمرد السابق في الطوارق، بهدف إيجاد حل تفاوضي للأزمة المالية.







وفي بيان جديد تلقته فرانس برس الأحد، أكدت الحركة مجدداً "التزامها وتصميمها على النأي بنفسها بطريقة نهائية وكاملة" عن أغ غالي وكذلك عن "كل المجموعات الإرهابية الأخرى" في شمال مالي: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.







ووجهت حركة أزواد الإسلامية "نداء إلى المجتمع الدولي ولا سيما إلى فرنسا لتلقي موقفنا بصورة إيجابية ولمواكبتنا أيضا".







ومسؤولو حركة أزواد الإسلامية يتحدرون من منطقة كيدال (شمال شرق مالي) حيث تحصن أيضا قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنصار الدين منذ بداية الهجوم العسكري الفرنسي في يناير/كانون الثاني الذي يهدف إلى طردهم من الشمال الذي يحتلونه.