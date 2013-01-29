المطالبة بالقصاص من مطلقي النار على متظاهري الفلوجة آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: دبي - العربية

طالبت لجنة التحقيق النيابية في حادثة إطلاق النار على متظاهري الفلوجة بالقصاص العادل ممن أطلق النار على المتظاهرين من عناصر الجيش، و طالبت أيضا بمعاقبة من اعتدى على نقطة التفتيش التابعة للجيش بعد يوم من أحداث الفلوجة.



من جانب آخر استضافت مدينة النجف مؤتمر مشايخ العشائر العراقية للتداول في الأزمة التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدة أراضيه بحضور جمع كبير من مشايخ العشائر من الأنبار وصلاح الدين ونينوى والفرات الأوسط.



وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة متابعة يمثل كل محافظة اثنان من المشايخ للوقوف على طلبات المتظاهرين ونقلها إلى الجهات المختصة.



وحذر المجتمعون المتظاهرين من محاولات استغلال البعض للتظاهرات بهدف إخراجها عن طابعها السلمي، مطالبين بإقرار قانون العفو العام وبأقصى سرعة بالكيفية التي لا يلحق بها ظلم بأحد وذلك بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع.