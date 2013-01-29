اليمن يضبط شحنة أسلحة مهربة في مياهه الإقليمية آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: صنعاء - فرانس برس

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط شحنة أسلحة تتضمن صواريخ أرض جو، على متن سفينة دخلت بشكل غير مشروع إلى المياه الإقليمية في بحر العرب، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.







وذكرت الوزارة أن "قوات خفر السواحل والأمن اليمنية بالتعاون مع البحرية الأمريكية اعترضت الأربعاء الماضي سفينة تحمل على متنها أسلحة دخلت بطريقة غير شرعية المياه الإقليمية اليمنية في البحر العربي".







واكتشف خفر السواحل على متن السفينة صواريخ أرض جو تحمل بالكتف وتستخدم "لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية"، إضافة الى متفجرات من نوع "سي 4" وقذائف ومعدات تستخدم لصناعة المتفجرات المحلية مثل "الكبسولات المتفجرة إلكترونياً والتفجير الموقوت بجهاز التحكم عن بعد" والتي يمكن وضعها في لاصق على السيارات.







وذكرت الداخلية أن التحقيقات مستمرة مع طاقم السفينة المكون من 8 يمنيين لمعرفة مصدر الأسلحة ووجهتها.







وقال البيان إن "قوات خفر السواحل والأمن اليمنية تأمل في تحديد نقطة إبحار السفينة التي كانت ترفع أعلاما مختلفة ومزيفة وذلك بعد عمل تقييم معدات ملاحة السفينة وكذلك سجلات القيد التي تم العثور عليها على متن السفينة".







وكانت السلطات اليمنية أعلنت الجمعة أنها ضبطت في مرفأ عدن (جنوب) شحنة جديدة من الأسلحة قادمة من تركيا تتألف من بنادق أوتوماتيكية، وذلك بعد شهرين من ضبط شحنة أسلحة مشابهة في مرفأ عدن قادمة من تركيا أيضا ومخبأة في حاويات تم التصريح عن حمولتها على أنها مواد غذائية.







وأعلنت الخارجية التركية على الإثر حينها أنها فتحت تحقيقاً في المسألة مؤكدة أن أنقرة "لم تصرح بإرسال مثل هذه الشحنة من الأسلحة إلى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن أن تتسبب بوقوع مزيد من القتلى".