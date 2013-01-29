انتحاري يفجر نفسه أمام قصر الرئاسة في الصومال آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: مقديشو - فرانس برس - رويترز

أفاد أحد حراس قصر الرئاسة في الصومال أن انتحاريا فجر نفسه قرب القصر اليوم الثلاثاء. وتابع موضحاً أن الرجل فجر نفسه قرب جدار بين السفارة الإثيوبية ومقر رئيس الوزراء الصومالي. والمبنيان يقعان داخل مجمع يضم أيضا قصر الرئاسة.



وأدى الهجوم إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، وجرح عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن، في عملية انتحارية وقعت في مقديشو أمام مكتب رئيس وزراء الصومال عبدي فرح شيردون سعيد، حسب ما أعلن مسؤول عسكري صومالي.







وقال المسؤول عبد القادر علي الذي كان موجوداً قرب موقع الاعتداء "وقع هجوم انتحاري بالقنبلة أمام مكتب رئيس الوزراء" في العاصمة الصومالية. وأضاف قائلاً:" رأيت جثث ستة أشخاص كما أصيب آخرون بجروح".