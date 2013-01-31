اجتماع لبايدن ولافروف والخطيب في ميونيخ السبت

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث النزاع في سوريا السبت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوسيط الدولي لأخضر الإبراهيمي، ورئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب.

وقال توني بلينكن، أحد مستشاري بايدن، إن الأخير الذي يبدأ الجمعة في ألمانيا جولة أوروبية تقوده أيضا إلى فرنسا وبريطانيا، سيجري مشاورات مع المسؤولين المذكورين على هامش المؤتمر حول الأمن في ميونيخ.



وقبل أن يعقد هذه المشاورات سيلتقي بايدن في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن يجتمع الاثنان في باريس بالرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، وفي اليوم التالي في لندن برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب المصدر نفسه.