وصول أنظمة صواريخ باتريوت أمريكية إلى تركيا

وصلت إلى ميناء الإسكندرون مساء الأربعاء، سفن أمريكية محملة بأجزاء من صواريخ باتريوت سيتم نشرها في محافظة عنتاب في تركيا.



يأتي هذا في إطار عملية حلف شمال الأطلسي الناتو لتعزيز الأمن على الحدود التركية السورية، وحماية الأراضي التركية من أية صواريخ أو عمليات عسكرية يشنها النظام السوري.



وذكر العقيد "داريوسز كاسبيرسزيك" الناطق العسكري باسم "الناتو"، أن السفينة التي أتت بمنظومة باتريوت تسمى ''Alliance Charleston''، وهي ترفع العلم الأمريكي، موضحا أن 70 شاحنة تحمل أجزاء المنظومات الصاروخية أنزلت منها إلى الميناء، وأن تلك الشاحنات ستنتظر في الميناء حتى الصباح، لتنطلق بعده صوب محافظة "غازي عينتاب" جنوب تركيا.

من جانبه ذكر الرقيب "جنكيز ألاباجاق" الناطق باسم المركز الإعلامي الخاص برئاسة الأركان التركية، أن منظومات صواريخ باتريوت الأمريكية التي طلبتها تركيا من "الناتو" للدفاع عن نفسها، وصلت إلى ميناء الاسكندرون.

وأوضح "ألاباجاق" أن تلك الأنظمة القادمة من أمريكا، سيتم تنصيبها في محافظة "غازي عينتاب"، وذلك بهدف تقوية النظم الدفاعية القومية الموجودة في تركيا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ فاعلية تلك الأنظمة في النصف الأول من شهر فبراير/شباط القادم.

وذكر الرائد الأمريكي "رويال راف"، أن السفينة يوجد بها 70 شاحنة، مبينا أن الموجود على متن السفينة أنظمة إطلاق صواريخ، وليست صواريخ.