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وفود من مختلف محافظات العراق تشارك في "جمعة شهداء الفلوجة"

المصدر: دبي , قناة العربية
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توافدت الوفود العشائرية من مختلف المحافظات العراقية إلى ساحة الاعتصام في الرمادي مركز محافظة الأنبار من أجل المشاركة في "جمعة شهداء الفلوجة" التي تتوقع اللجان التنسيقية للتظاهرات أن تشهد غداً حشوداً مليونية.

وقامت اللجان التنسيقية بزيادة أعداد اللجان الأمنية الشعبية لتفتيش المشاركين في صلاة الجمعة، كما قامت أيضا بوضع كاميرات لمراقبة ساحة الاعتصام، وذلك تجنباً لوقوع أي حادث أمني كما حصل الأسبوع الماضي في الفلوجة والذي راح ضحيته العشرات بين قتلى وجرحى.

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