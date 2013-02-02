تركيا تعتقل زوج ابنة بن لادن المتحدث باسم القاعدة

قامت السلطات التركية باعتقال القيادي في تنظيم القاعدة، سليمان جاسم بوغيث، زوج ابنة زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن.

وذكرت صحيفة "ميليت" التركية أن أجهزة الأمن التركية اعتقلت المتحدث باسم تنظيم القاعدة بوغيث في أحد فنادق العاصمة أنقرة، وذلك بعد تلقي جهاز المخابرات التركي معلومات من وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" أفادت بوصول زوج ابنة بن لادن إلى تركيا.

يذكر أن سليمان جاسم بوغيث ولد في الكويت عام 1956، وعمل مدرساً للفقه والشريعة وخطيباً في مساجد الكويت، قبل التحاقه بصفوف القاعدة. اشتهر بخطبه المناوئة للرئيس العراقي صدام حسين إبان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.

وفي الكويت، كان بوغيث مقرباً من خالد شيخ محمد، القائد الكبير في تنظيم القاعدة والذي يحاكم حالياً في الولايات المتحدة.

سافر عام 1994 إلى البوسنة لمحاربة الصرب، ومكث فيها شهرين قبل أن يعود مرة أخرى إلى الكويت، إلا أن أسفاره إلى البوسنة وأفغانستان تواصلت، مما دفع وزارة الأوقاف الكويتية إلى فصله من الخطابة، واستقر بعدها بوغيث مع زوجته وأولاده الستة في أفغانستان.

عقب هجوم 11 سبتمبر/أيلول في نيويورك، ظهر بوغيث في أحد مقاطع الفيديو كمتحدث رسمي باسم القاعدة، مطلقاً تصريحات نارية تهدد بهجمات مماثلة، ما دفع حكومة الكويت إلى سحب جنسيته الكويتية.

وبعد سقوط نظام طالبان وهزيمة القاعدة في أفغانستان، سافرت أسرة بوغيث وأسرة بن لادن وقيادات عدة في التنظيم إلى إيران التي استضافته طوال السنوات الماضية.