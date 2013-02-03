إغلاق الحدود مع مالي يتسبب في كساد خانق بموريتانيا



يتفق جل العاملين في سوق مدينة باسكنو أقصى الشرق الموريتاني على وصف حالة الأسواق هناك "بالكساد الحقيقي، وتوقف الحركة التجارية بشكل تام"، واصفين حال التجار المتجولين- الذين اعتادوا التنقل بين موريتانيا ومالي عبر الحدود البرية- بالعطالة الإجبارية منذ الحادي عشر يناير تاريخ انطلاق العمليات العسكرية الفرنسية والإفريقية في مالي.

ويرجع التجار في هذا السوق الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق في المنطقة هذا الركود والكساد إلى سبب واحد، هو إغلاق موريتانيا لحدودها البرية مع جارتها مالي، وإعلان الجيش الموريتاني للمنطقة الحدودية بين البلدين "منطقة عسكرية مغلقة".

ويشمل هذا التأثير مجالات تجارية عديدة؛ أهمها سوق المواد الغذائية، وأسواق قطعان الماشية، إضافة لقطاع النقل في المنطقة، ومن يعرفون في المنطقة "بالتجار الرحل"، وهم مجموعة من الرجال يمتهنون نقل البضائع على الخط الحدودي بين البلدين، ويختارون من كل بلد بعض المواد التي تندر في البلد الآخر. كما أن الحرب أوقفت الأسواق الأسبوعية في عدة مناطق، وهو تقليد اعتادته المنطقة منذ عدة عقود.

ويصف التاجر في سوق باسكنو الطاهر ولد عمار في تصريحات لـ"العربية.نت" ما تتعرض له الأسواق بأنه "ضربة قاسية لرؤوس الأموال في المنطقة"، مؤكدا أن الأسواق دخلت هذه المرحلة منذ قرابة عشرة أيام.

ويؤكد ولد عمار توفر كل المواد التجارية في السوق، لكن الطلب عليها غير موجود، متحدثا عن ارتفاع أسعار بعض المواد بسبب إغلاق الحدود، من بينها المعجونات الغذائية والمعكرونة والحليب المجفف ودقيق القمح وأنواع من الشاي الصيني، حيث كانت تصل الأسواق في الشرق الموريتاني عبر الأراضي المالية بعد تهريبها من الجزائر.

أما مادة الذرة والتي يعتمد عليه العديد من سكان المنطقة في غذائهم اليومي، وتصل إلى الأسواق من الأراضي المالية فقد ارتفعت أسعارها بنسبة قاربت 100%.

تجار الحدود.. بدائل معدومة

محمد ولد بوكيلي، وهو أحد التجار المتجولين عبر الحدود، قال إنه هو وزملاؤه في عطلة إجبارية، ويضيف في حديثه لـ"العربية.نت" من داخل أحد المتاجر الكبيرة في باسكنو: "أصبحنا نخاف على حياتنا، لم يعد بإمكاننا أن نقترب من الحدود فهي مغلقة، وحتى لو جازفنا وهربنا بعض البضائع، فالأمر بلا فائدة لأن السكان هجروا منازلهم، وتشردوا في دول الجوار".

ويؤكد ولد بوكيلي أن وضعهم الاقتصادي أصبح صعبا، فمصدر عيشهم الوحيد قضى عليه القرار الصادر بإغلاق الحدود بين موريتانيا ومالي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من عشرين يوما.

تأثير إغلاق الحدود على الأسواق في منطقة الشرق الموريتاني يلمسه المتجول في هذه الأسواق دون كبير عناء، ويسمعه على كل لسان، من البائع المتجول إلى باعة حلويات الأطفال في الشارع، إلى أكبر متجر في المدينة.

وتعبر إحدى البائعات عن الأمر قائلة "القرار قضى علينا، فالأسواق راكدة، والبضائع كاسدة، ومن كنا نسوق لهم بضاعتنا لم يعد بإمكانهم أن يعودوا إلى هنا في ظل الأوضاع الحالية".

تجارة القماش من أقل المجالات تأثرا، كما يقول التاجر العامل في هذا المجال محمد يحيى، مضيفا أن تأثير هذا القرار يطال أنواعا من الأقمشة كانت تستورد من مالي، كما ستتضرر منه أنواع أخرى غالبية من يستعملها هم من الماليين.

وفي طابور الشاكين والمتضررين من إغلاق الحدود يقف مالكو قطعان الماشية، ورواد سوق الحيوانات، فالشمال المالي - كما يقولون – يشكل المخزون الاستراتيجي من المراعي لقطعانهم، كما أن جزءا كبيرا من هذه التجارة يعتمد على الأسواق المالية، حيث اعتادت عدة مدن هناك على الاعتماد على القطعان الموريتانية في الحصول على اللحوم الحمراء.

ويظهر رواد السوق الأسبوعي في باسكنو استياء شديدا من الحالة التي آلت إليها، فبعد أن كانت من أفضل الأسواق أضحت اليوم بلا حراك يذكر، وهو ما يثبت أن قرار إغلاق الحدود ستكون له نتائج سلبية كبيرة.

ويطالب هؤلاء بالتراجع عن قرار إغلاق الحدود في أسرع وقت، لأن نتائجه كارثية على المدن الحدودية، وعلى الحراك الاقتصادي، وعلى التبادل التجاري بين البلدين، ويعتبرون أن استمراره سيكون كارثيا على أكثر من صعيد، خصوصا مع اقتراب موسم هجرة القطعان إلى المراعي في الشمال المالي، مقترحين حلا مؤقتا بإنشاء ممر آمن للبضائع وقطعان الماشية يتولى الجيش الموريتاني الإشراف عليه بتنسيق مع الحكومة المالية.

