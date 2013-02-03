حماس تقرر إغلاق الأنفاق المخالفة لشروط الأمن مع مصر

قررت لجنة مشكلة من مختلف أجهزة وزارة الداخلية في حكومة "حماس" بغزة البدء الفوري بإغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، المخالفة لمواصفات وشروط الأمن والسلامة.



واتفقت اللجنة التي تم تشكيلها من الشؤون العسكرية بالداخلية وإدارة الدفاع المدني تشكيل لجنة فنية وأخرى خاصة بالأمن والسلامة لفحص الأنفاق، والبدء الفوري بمتابعة السلامة العامة فيها، حسب ما جاء في صحيفة "المصري اليوم".



وستقوم اللجنة بتفتيش متتالٍ للأنفاق وتوجيه الإنذارات لأصحابها في حال مخالفتها لمعايير السلامة، كما ستبلغ هيئة الحدود بالحكومة عن الأنفاق التي لا تصلح للعمل ويتوجب إغلاقها لحين توفير شروط الأمن.



يذكر أن العديد من عمال الأنفاق لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون في الأيام الأخيرة بعد انهيار أنفاق عليهم في الفترة التي شهد فيها القطاع ظروفاً جوية سيئة صاحبتها أمطار غزيرة.



وأكد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان بغزة، قبل أيام، أن ظاهرة استمرار العمل في أنفاق التهريب المنتشرة على حدود القطاع مع مصر أصبحت بحاجة إلى مراجعة من قبل حكومة "حماس" والبحث في جدوى استمرارها.



وقدّر المركز عدد القتلى الفلسطينيين بغزة جراء عملهم في الأنفاق بحوالي 232 قتيلا منذ عام 2006، وهو العام الذي بدأت فيه ظاهرة الموت داخل الأنفاق، من بينهم 9 أطفال، فيما بلغ عدد المصابين 597 عاملاً.



وتشير مصادر اقتصادية في غزة إلى أن عدد الأنفاق الحدودية بقطاع غزة يبلغ نحو 1200 نفق يعمل فيها 15 ألف عامل.