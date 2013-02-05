النائب حرب: تحقيق المدعي العام شكلي ومتمالئ مع حزب الله

اتهم النائب اللبناني بطرس حرب مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي بالاتفاق مع مسؤولين في حزب الله على أن يسلم شخصا اسمه محمود حايك ويحقق معه بشكل شكلي ويخلي سبيله في اليوم نفسه، في قضية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها.



وكشف حرب، في مؤتمر صحافي، عن اصطدامه بحواجز في التحقيق حول محاولة الاغتيال، لافتا إلى أنه عندما توصل التحقيق إلى ضلوع محمود الحايك بعملية الاغتيال، كان الرد بأنه عنصر في حزب الله، ولا يمكن توقيفه.



وطالب حرب برفع الحصانة النيابية عنه ليتمكن من مواجهة ماضي، معلنا انه سيتقدم بدعوى شخصية ضد القاضي لاستخدامه سلطته ليقوم بإعاقة القوانين. وحث حرب وزير العدل شكيب قرطباوي على وضع القضية في يد التفتيش القضائي.



واعتبر أن ماضي يعطل العدالة ويحمي طموحاته. وبدأ السجال الإعلامي بين حرب وماضي في أعقاب طلب الأخير رفع الحصانة النيابية عن حرب من أجل محاكمته أمام القضاء بتهمة التطاول على القضاء ورئيس الجمهورية في حديث تلفزيوني.



وأخيراً أوضح حرب أن المشكلة في لبنان هي السلاح الذي إذا ما استمر في يد أي فريق سيولد سلاحا في يد فرقاء آخرين، حسب قوله.