بايدن: واشنطن وباريس متفقتان على حل الأزمة السورية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جون بايدن، في المؤتمر الصحافي مع الرئيس الفرنسي أولاند في قصر الإليزيه، أن أمريكا وفرنسا متفقتان كلياً على حل كل الملفات العالقة، ولا سيما في ملف الشرق الأوسط وإيران وسوريا.



وقال "التقيت رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب والإبراهيمي في ميونيخ، ونعمل جنباً إلى جنب مع فرنسا لإنهاء المعاناة هناك".



من جهته، قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، إن فرنسا وأمريكا تضغطان على إيران لاستئناف المفاوضات مع تشديد العقوبات حتى يتحقق الهدف.



وبالنسبة للملف السوري قال أولاند "نحن نلاحظ أن الحالة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم في سوريا، وهناك ارتفاع بعدد الضحايا المدنيين، وفي نفس الوقت هناك جمود في الحل، ولذلك نعتبر أن على بشار الأسد أن يرحل، ونحن نعمل مع أصدقائنا لتأمين انتقال السلطة، وندعم الائتلاف السوري ومعنا الولايات المتحدة".

أما عن الملف الإيراني فقال: "نحن للأسف ورغم كل الجهود المبذولة فإن إيران غير شفافة بتعاملها مع تعهداتها الدولية، ونعطي إيران موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات، ونحن نضغط للوصول إلى تحقيق الهدف".



عقوبات وضغوط تتزايد على طهران



نائب الرئيس الأمريكي بايدن قال أيضاً إن النافذة الدبلوماسية تضيق بالنسبة للمفاوضات حول برنامج إيران النووي، مكرراً تصريحاته لجريدة "لوفيغارو" الفرنسية في عددها الصادر أمس الاثنين.



وهدد بايدن طهران بعقوبات وضغوط ستتزايد في حال فشل المفاوضات المقبلة.



وأضاف أنه يتعين على الحكومة الإيرانية أن تدخل مفاوضات مجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا) "بجدية ونوايا صادقة"، مضيفاً أن مجموعة "5+1" اقترحت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي تواريخ وأماكن لعقد لقاء مع الجانب الإيراني، إلا أن الأخير "يواصل وضع شروط جديدة لكسب الوقت".

وقال بايدن "حتى الآن لا يوجد اتفاق حول الجولة المقبلة من المفاوضات، والاتصالات متواصلة".



وذكر بايدن أن الرئيس باراك أوباما أكد أنه سيمنع إيران من حيازة السلاح النووي.



الحكم الديمقراطي في مالي



ورداً على سؤال من "لوفيغارو" حول تأخر الدعم الأمريكي للعملية العسكرية الفرنسية في مالي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يكن هناك أي تردد من الجانب الأمريكي في هذا المضمار، فيما أشاد بحرفية الجيش الفرنسي بمحاربة الإرهاب في مالي.

وأضاف "نحن نشاطر أهداف المجتمع الدولي المتعلقة بمنع الإرهابيين من ملاذهم واستعادة الحكم الديمقراطي في مالي".



وأكد بايدن أهمية العمل على مساعدة دول غرب إفريقيا لتنفيذ وبشكل سريع مهمتها، ونشر القوة الإفريقية في مالي.



وتابع "جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي، فقد شجعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا أيضاً الحكومة المؤقتة في مالي لوضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن عملياً من الناحية التقنية".

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن ضمان الاستقرار على المدى الطويل من مالي، وإنشاء حكومة تمثيلية تتطلب ليس فقط الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا، ولكن إشراك البلدان في المنطقة وخارجها، وكذلك المؤسسات الدولية.

