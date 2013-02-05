قائد دفاع البحرين: حصول إيران على النووي يدفعنا لامتلاكه

قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، إن "سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية لن يمنعنا نحن أيضاً في دول مجلس التعاون من الحصول عليها، ولن تصبح أسلحتنا بعد ذلك تقليدية".



وأوضح آل خليفة أنه "خلال الأزمة الأخيرة كان لدينا عتب على أصدقائنا في الغرب الذين استمعوا لمن سعى لتشويه الحقائق وتزييفها مع وجود إعلام يخدم أجندة الساعين للتأزيم في مملكة البحرين"، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن" البحرينية.



وأضاف: "مازالت أمريكا وبعض دول أوروبا تضع حظراً على البحرين لشراء الأسلحة والمعدات منذ سنتين، وهذا إجراء غير مبرر، ويجب أن نتعامل معهم بالمثل في طلبهم للتسهيلات العسكرية في بلدنا".



وأخيراً أشار آل خليفة إلى أن "أمن الخليج العربي يعيدنا إلى موضوع الاتحاد بين دول مجلس التعاون، فالاتحاد هو الحصن الذي سيحمي دولنا الخليجية وسيعمل على تقويتها".