أوباما يزور إسرائيل والأردن والضفة الغربية الربيع المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم زيارة إسرائيل والأردن والضفة الغربية في الربيع المقبل، ضمن جولة في الشرق الأوسط.



وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، في مؤتمر صحافي أن أوباما سيزور إسرائيل في الربيع المقبل، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها لإسرائيل منذ توليه الرئاسة من دون الكشف عن موعد الرحلة.



وأشار كارني إلى أن أوباما سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعماء فلسطينيين وأردنيين خلال جولته الشرق أوسطية.



ومن جانبها أكدت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن زيارة أوباما سوف تتركز على استئناف مباحثات السلام مع الفلسطينيين لكن مسؤولي البيت الأبيض رفضوا تأكيد ذلك.