الجرافات الإسرائيلية تهدم مبنى تاريخياً قرب المسجد الأقصى

واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، هدم واجهات وقناطر لمبنى تاريخي في الجهة الشمالية من ساحة البراق، على بعد نحو 50 متراً من المسجد الأقصى المبارك طرف حائط البراق، بحسب بيان عممته "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث"، فجر اليوم الأربعاء، وصل إلى "العربية.نت" نسخة منه.

وأضاف البيان أن "الهدم يأتي ضمن مخطط الاحتلال لبناء مجمع تهويدي متعدد الاستعمالات، يتضمن بناء كنيس يهودي وقاعة استقبال ومركز شرطة ومتحف عرض وعشرات الوحدات من الحمامات ومدخلا جديدا بالجدار الغربي. وتقام هذه الأبنية على حساب أوقاف إسلامية كانت ضمن حي المغاربة".