السجن سنتين لشاب قام بسب أم المؤمنين عائشة عبر الإنترنت

قال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف البحرينية أيدت، الخميس، حكم السجن لمدة سنتين بحق شاب بحريني بتهمة سب السيدة عائشة عبر تدوينات نشرها على الإنترنت.

وأتى قرار المحكمة مؤيداً لحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في 12 آب/أغسطس 2012 والقاضي بسجن المتهم سنتين بتهمة "إهانة رمز ديني".



وذكرت النيابة العامة البحرينية في بيان سابق أنها "أصدرت أمراً للشرطة بتكثيف البحث والتحري فور تلقيها بلاغاً عن قيام أحد الأشخاص من منحرفي الفكر وفاسدي العقيدة بالدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية وتدوينه عبارات بلغت حداً من القذارة الخُلُقية والانحطاط يعفّ اللسان عن ذكرها، تتناول قذف أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها".



وأشارت النيابة العامة إلى أن "جهود البحث والتحري أسفرت عن الوصول إلى المتهم، وتبين أنه شاب في الـ19 من عمره، فأصدرت النيابة العامة أمرها بضبطه وإحضاره وضبط جميع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة".

وبحسب النيابة، اعترف المتهم "اعترافاً تفصيلياً بارتكاب الواقعة ودأبه على سب صحابة رسول الله وزوجته الطاهرة".

