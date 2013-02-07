مقتل 10 يمنيين في انفجار مستودع أسلحة للواء 25 في عبس

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن 10 أشخاص قتلوا بعد انفجار مخزن ذخيرة داخل معكسر للواء 25 ميكانيكي في منطقة عبس، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى حادث عرضي وراء انفجار مستودع الأسلحة.



وأكد مسؤول أمني وشهود عيان أن عشرة مدنيين بينهم طفلان قتلوا بعد انفجار مخزن ذخيرة للجيش شمال غرب اليمن جراء تطاير القذائف على القرى المجاورة.

وذكر المسؤول لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار وقع صباح الخميس في مخزن للذخيرة داخل معكسر للواء 25 ميكانيكي في منطقة عبس" القريبة من ساحل البحر الأحمر والتابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقال المصدر إن القذائف المتطايرة من المخزن أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين بينهم طفلان.

ويقع المعسكر في منطقة قريبة من مناطق انتشار المتمردين الحوثيين.

وذكر شهود عيان أن قذائف مدفعية وصاروخية تطايرت من المخزن إلى القرى المجاورة، ما تسبب بمقتل المدنيين.

وبحسب الشهود، فقد دمرت خمسة منازل بشكل كلي.