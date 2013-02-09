المالكي: العلويون يقاتلون في سوريا بشجاعة اليأس

استبعد رئيس وزراء العراق، نوري المالكي، سقوط نظام بشار الأسد، وقال: "أنا أعرف سوريا جيدا"، مضيفا "أن الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد ستحارب إلى جانب الأقليات الأخرى ضد المقاتلين، ومن بينهم متشددون إسلاميون سنّة"، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، السبت، التي أجرت معه حوارا على هامش القمة الإسلامية التي اختتمت أعمالها الخميس في القاهرة.

وتابع عن العلويين في سوريا: "لا تمنحوهم شجاعة اليأس، والحقيقة أنهم منحوا العلويين شجاعة اليأس، ولذلك هم يقاتلون بنسائهم وبرجالهم من أجل البقاء".

وأكد أن النظام السوري يقاتل في "حرب طائفية"، مشيرا إلى أن الأسد أذكى من صدام حسين وأكثر عمقا في قراءته السياسية.

وقال المالكي إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، ووزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون، أبلغاه في واشنطن أن الأسد سيسقط خلال شهرين، وكان رده "ولا سنتين". ولم يذكر المالكي متى تحدث معهما.

وانتقد رئيس الوزراء العراقي في الحوار تركيا، قائلا إنها تريد أن تدير العراق، وأن تدير سوريا، ودولا أخرى، وحتى دخلت على خط مصر، وقال: "إنها في تدخلها بالعراق تعتمد على العنصر الطائفي وتدعم ماديا، وتتحرك ويجتمع المعارضون والمتطرفون في أنقرة دائما".

وحول العلاقات مع دول الخليج والسعودية، قال إنه "منذ البداية كنا نرغب في هذه العلاقة، وأول زيارة لي قمت بها إلى السعودية، لأنني أعلم أن العلاقة الطيبة بين البلدين سوف تنعكس بالقوة على المنطقة والوضع العربي. والآن ما زلنا في نية البحث عن آفاق لعلاقات قوية مع السعودية، ونسعى لأن يكون هناك تعاون مع الدول التي نعتقد أنها في ظل التطورات الحديثة مثلت حالة الاعتدال، والسعودية تمثل هذا".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي العراقي، والجدل المثار حول التمديد له لفترة ثالثة، رئيسا للحكومة، قال: "هذا قرار شعب العراق وليس قراري، ولسنا نظاما قائما على الحزب الواحد، وإنما لدينا مجموعة أحزاب وقوى سياسية، ومكونات تحتكم إلى الدستور وإلى ما يقوله الشعب العراقي"، موضحا "بودي من الآن أن أتقاعد، ولكن القرار للشعب العراقي".

وردا على سؤال في الحوار حول قراءاته، أشار إلى أنه يقرأ للسيد محمد باقر الصدر، ومحمد حسين فضل الله، ومحمد مهدي شمس الدين، وكتب سيد قطب، والكاتب الكويتي عبد الله النفيسي.