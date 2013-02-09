تجارب الحكم الإسلامي في المنطقة أخفقت في الاختبار

شهدت تجارب حكم التيارات الإسلامية في العديد من بلدان المنطقة عثرات كثيرة. ولا يزال العنوان الأرحب الذي يجمعها هو "لم ينجح أحد"، بحسب تقرير لقناة "العربية"، السبت.

وتتعدد الأمثلة على أزمة حكم الإسلاميين عبر التاريخ الحديث. ففي إيران، وصل الإسلاميون بقيادة الخميني للسلطة بعد إزاحة نظام الشاه في العام 1979، ومنذ ذلك التاريخ انغمست إيران في حرب مع جارها العراق وتحولت في عيون الغرب إلى دولة مارقة تخضع لعقوبات اقتصادية شديدة أدت إلى انتشار الفقر والبطالة بين الشعب. ولا يزال النظام الإيراني مصدر قلق لأغلب الدول في العالم، من خلال دعم بعض الحركات الخارجة عن القانون الدولي أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي أفغانستان ظهرت حركة طالبان عام 1994، وخلال عامين استطاعت الحركة أن تسيطر على معظم المناطق الأفغانية، ثم استولت على السلطة، واستضافت المتشددين، وتسببت سياساتها في انتشار الفقر والتشدد في البلاد، وعجزت الحركة عن مجاراة العصر بمنع تعليم المرأة وإجبار المواطنين على إطلاق لحاهم ومعاقبة سامعي الأغاني ومشاهدي التلفزيونات.

وفي فلسطين، تسبب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، بانقسام داخلي حاد بين الفلسطينيين. واستقلت الحركة بغزة تمارس فيها صلاحياتها بعد أن عجزت عن الإيفاء بمتطلبات الشعب الفلسطيني في الوحدة.

ويعد السودان، والذي شهد انقلابا على السلطة في العام 1989، من أقدم البلدان العربية التي تولى الإسلاميون فيها السلطة. وانقسم السودان في وقت لاحق إلى دولتين شمالية وجنوبية، إضافة إلى معاناته من توتر ونزاعات مسلحة في عدد من المناطق.

وحاليا لا تزال الحكومات الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم في دول الربيع العربي مستمرة في تخبطاتها، ففي مصر سعى الإسلاميون إلى التفرد بالسلطة وإقصاء أطياف المجتمع المصري الأخرى، وهو ما نتج عنه انقسام كبير وخروج معارضة تطالب برحيل الإخوان.

فيما تشهد تونس حاليا أحداث عنف ومظاهرات تتهم حزب النهضة الحاكم بتصفية خصومة، خاصة بعد مقتل المعارض البارز شكري بلعيد.