مصادر لـ"العربية": من يدخل إيران يُمنع من دخول ليبيا

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الليبية قررت منع دخول الأجانب والعرب إلى أراضيها إذا كانت جوازاتهم تحتوي على أختام تشير إلى زيارات سابقة لهم إلى إيران، في إجراء احترازي على ما يبدو للتصدي لحملات التشيع التي انتشرت بقوة في البلاد.



ولم تؤكد طرابلس أو تنفي خبر منع زوار إيران من الدخول إليها بشكل رسمي. إلا أن مصادر مطلعة أكدت لقناة "العربية" أن السلطات المختصة في مطار طرابلس "شرعت في تطبيق إجراءات منع أي أجنبي أو عربي من دخول البلاد إذا تبين لها أن المسافر حامل جواز سفر سبق أن دخل إيران بموجب تأشيرة دخول مثبتة على صفحة من الجواز".



وشرحت المصادر أنها استقت معلوماتها من السفارة اللبنانية في ليبيا. وكانت السفارة اللبنانية قد أعلنت أن عددا من اللبنانيين الذين أشارت جوازات سفرهم إلى زيارات سابقة لهم إلى إيران منعوا من دخول الأراضي الليبية.



ويرتبط لبنان الذي تعيش فيه طائفة شيعية كبيرة بعلاقة قوية مع إيران تجعل من السهل على اللبنانيين، الشيعة على وجه الخصوص، السفر منها وإليها دون عقبات تذكر.



وقد يكون هذا هو سبب كون أكبر عدد من الممنوعين من دخول ليبيا من اللبنانيين إلى حد أثار معه انتباه السفارة اللبنانية لقرار المنع.



وتخوض ليبيا التي يدين جميع مسلميها بالمذهب المالكي من أهل السنة، منذ سقوط نظام معمر القذافي، معركة مفتوحة مع التشيع.