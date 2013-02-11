سماع دوي انفجار قوي في غاو شمال مالي

أفاد مراسل فرانس برس بسماع دوي انفجار بعيد لكن كان قوياً مساء السبت في غاو، المدينة الكبيرة شمال مالي، التي تم انتزاع السيطرة عليها مؤخراً من الإسلاميين، في معلومة أكدها مصدر عسكري فرنسي، موضحاً أنه حصل على بعد 10 كيلومترات في الريف.

وتأتي العملية بعد تفجير انتحاري لنفسه قبل يومين في حاجز لجنود ماليين في غاو أيضاً.

ودوى الانفجار قرابة الساعة 23.00 بالتوقيتين المحلي والعالمي، بحسب مراسل فرانس برس.

ويشير الدوي القوي والبعيد إلى أن الانفجار ناجم عن شحنة ناسفة تم تفجيرها على بعد عدة كيلومترات.

وأكد مصدر عسكري فرنسي المعلومة، موضحاً أن الانفجار حصل على بعد "10 كيلومترات من معسكر" الجيش الفرنسي في مطار غاو. ولفت هذا المصدر إلى أنه لا يملك تفاصيل إضافية.

وقرابة الساعة 00.30 الأحد، سمع صوت تحليق طوافات فرنسية - إذ إن الجيش المالي لا يملك طوافات في المنطقة - في محيط غاو، وفق مراسل فرانس برس.

وتم استعادة كبرى مدن شمال مالي (1200 كلم شمال شرق باماكو) في 26 يناير/كانون الثاني من جانب الجيشين الفرنسي والمالي بعد سيطرة المجموعات الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة عليها في الأشهر الماضية. وتعتبر غاو المدخل لمدينتي كيدال وتيساليت في الصحراء في الشمال قرب الحدود الجزائرية.

