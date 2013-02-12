اليمن يطلب من إيران تفسيرا رسميا بشأن سفينة الأسلحة "جيهان"

طلبت الحكومة اليمنية رسمياً من إيران، تقديم تفسير حول السفينة "جيهان واحد" التي ضبطت في المياه الإقليمية اليمنية الشهر الماضي وهي قادمة من إيران.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن اليمن أرجأ قراراً يقضي بتقليص التمثيل الدبلوماسي الإيراني في صنعاء بانتظار تلقي التفسير الإيراني حول سفينة الأسلحة.

وأبلغ وزير الخارجية اليمني، الدكتور أبو بكر القربي، السفير الإيراني في صنعاء محمود زاده، بأن "الحكومة اليمنية لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان، أو أن تصبح أراضيها مكاناً للحرب بالوكالة، كما طلب تفسيراً من الجانب الإيراني حول السفينة".

يذكر أن السلطات اليمنية عثرت على السفينة "جيهان واحد" وعلى متنها أربعون طناً من الأسلحة والمتفجرات الخطيرة مرسلة إلى اليمن، فيما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني، التقى محمود زاده السفير الإيراني بصنعاء.

