قوات درع الجزيرة تبدأ تدريبات عسكرية في الكويت



بدأت وحدات عسكرية من دول الخليج العربي تدريبات عسكرية في الكويت، الأحد، تستمر لمدة 17 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المسؤولين في الجيش الكويتي أن هذه التمارين مقررة منذ فترة، وليست مرتبطة بأي أحداث إقليمية أو سياسية، وأن الهدف منها هو تفعيل مفهوم الدفاع المشترك وتطبيق استراتيجية موحدة للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي.

وتجري قوة درع الجزيرة التمارين في صحراء الكويت، بمشاركة قوات جوية وبحرية على أن تنتهي في 26 فبراير/شباط الذي يصادف اليوم الوطني في الكويت.

وتحتفل الكويت في 25 الشهر الحالي بالذكرى الحادية والخمسين لانتهاء السيطرة البريطانية قبل 51 عاما. كما تحتفل في 26 من الشهر الحالي بتحرير الإمارة من القوات العراقية.

يذكر أن قوة درع الجزيرة، التي تشكلت العام 1982، تضم قرابة 30 ألف عسكري من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي.

