محمد بن راشد يدعو المواطنين لتوجيه أسئلتهم للإجابة عنها

يشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في "القمة الحكومية" التي تعقد يومي 11 و12 من شهر فبراير الجاري ويحضرها أكثر من ألفي مشارك في جلسة مفتوحة للأسئلة يجيب خلالها الشيخ محمد على أسئلة المواطنين، والإعلاميين المتعلقة برؤيته لمسيرة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة وأهم مبادئ القيادة الحكومية التي يتبناها شخصياً، إضافة إلى الأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات وصولا لتحقيق رؤية 2021 التي أطلقها قبل حوالي ثلاث سنوات بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم.

وتضم قائمة المتحدثين خلال القمة، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، حيث يتناولان مجموعة من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء الحكومي.

ودعت اللجنة المنظمة للقمة الحكومية جميع المواطنين المهتمين والإعلاميين لإرسال أسئلتهم إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.uaepm.ae ابتداء من يوم الثلاثاء، وحتى تاريخ عقد القمة. حيث يعقد الشيخ محمد جلسة مفتوحة في أول يوم من أيام القمة للإجابة على الأسئلة وإلقاء كلمة تلخص نظرته المستقبلية لتطوير الأداء في حكومة دولة الإمارات، وأهم التطورات المستقبلية في مجال الخدمات والسياسات الحكومية العامة.

وتستضيف القمة الحكومية العديد من المتحدثين من مختلف دول العالم والمراكز البحثية المتخصصة في التطوير الحكومي، كما تستعرض العديد من التجارب الحكومية مثل التجربة الكندية والأسترالية وتجربة كوريا الجنوبية والبرازيل، إضافة للعديد من التجارب المحلية الناجحة ونقاش لأهم التطورات المستقبلية في مجال تطوير الخدمات الحكومية.

كما تضم جلسة لصقر غباش وزير العمل الإماراتي إضافة لجلسة نقاشية مفتوحة تضم وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في الدولة.. فيما تستضيف القمة العديد من المتحدثين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وشخصيات من بعض المنظمات والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبعض الشركات العالمية الناجحة في مجالات خدمة المتعاملين.

وقال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية في تعليقه على الأجندة، إن "القمة الحكومية تشكل إضافة مهمة على مستوى الخدمات الحكومية ليس على المستويين المحلي والإقليمي فحسب وإنما على المستوى الدولي أيضا، ولهذا فإننا حرصنا على أن تشتمل الجلسات النقاشية للقمة على محاور مهمة تطرح موضوعات تمس بشكل كبير احتياجات المواطن من الإدارات الحكومية المختلفة وطرق الرقي بالخدمات وجودتها".

وأوضح أن القمة تحرص على الخروج من الأطر التقليدية في عرض الأفكار والنقاشات نحو إيجاد نوع من التفاعل و الحوار وتشكيل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف وبما يمكن من تحقيق التواصل البناء بين الجهات المشاركة في القمة وتمكين الجميع من تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية".

وتهدف القمة التي تعقد تحت شعار "الريادة في الخدمات الحكومية" وتستضيف أكثر من ألفين من أبرز المسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات والعالم العربي والعالم في دورتها الأولى إلى استعراض أهم التطورات والاتجاهات العالمية في توفير الخدمات الحكومية، بجانب عرض مجموعة كبيرة من التجارب الناجحة محليا وعالميا في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الكفاءة التشغيلية للحكومات، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والمسؤولين من مختلف دول العالم.

