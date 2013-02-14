حوارات الثورة

تابعت الحوار الذي دار في دافوس حيث تجتمع القيادات الاقتصادية الرأسمالية وفي ركابها القيادات السياسية الساعية إلى كسب ودها والتقرب إليها . أعترف أنني كشخص يبحث دائماً عن أفكار جديدة وإبداعات على مختلف الصعد، خرجت خائب الأمل في هذه الدورة من دورات دافوس . لم أقرأ عنها ما يجعلني أصرخ صرخة أهل الغرب “واو wow” أو ياللروعة والهول، أو ما يدفعني لطي الصحيفة أو المجلة للحظة أتأمل فيها ما قرأت وأستخلص منه عبراً ونماذج تنفعني في استقراء ما هو قادم إلينا من خير وفير أو شر عظيم .

كان هناك سبب آخر وراء إصراري على متابعة حوارات دافوس . كنت قد سئمت دوائر الحوار المفرغة الدائرة في ميادين مصر وصالوناتها ونواديها ومراكز البحث والتعليم فيها . قضينا شهوراً ننتقل فيها من حوار إلى آخر حتى تسرب الشك إلى نفسي بأننا ننفذ توجيهات أمريكية وأوروبية تأمرنا أو تتمنى علينا بكل الحب والود أن ننشغل بالحوار وإن من دون نتيجة أو هدف . فكرت أنه قد يكون من الضروري محافظة على سلامة عقلي أن أخرج قليلاً إلى العالمية عساني أجد في الحوار الدائر هناك ما يشبع حاجتي للمعرفة ويجدد أملي بالمستقبل . لا أنكر أنني كنت قد فقدت الرجاء في حوارات مصر وبلاد الربيع عموماً، بل وكل البلاد التي لم تعرف الربيع كما عرفناه .

نشبت ثورة على الحاضر وعلى الماضي الذي جاء بهذا الحاضر . كان المستقبل هو الهدف، ولكن بعد قليل توقف حوارنا حول المستقبل، وتواصل حول الماضي وما يتصل بالماضي اسماً وفكراً وممارسات، ومن فراش الماضي الوثير خرجت أسئلة وقضايا . لم أسمع جديداً إلا وتعلق بكراسي الحكم . عشنا عامين وكان السؤال الحاكم في الحوار هو من يحكم؟ تمنيت في مرحلة لو أن المتحاورين انتقلوا إلى سؤال آخر، وهو لماذا نحكم؟ لم ينتقلوا . والآن، وبعد عامين من الثورة، أستطيع أن أقول إنهم لن يفعلوا لأن الإجابة عن سؤال لماذا نحكم، أو لماذا نريد أن نحكم، ستكشف حقيقة أن أغلب المتحاورين لا يعرفون الإجابة . أقول حتى بعض المرموقين منهم الذين يمكن أن يتوصلوا إلى إجابة معقولة لتعمقهم في المسائل الأيديولوجية والنظرية وفي العلم والمعرفة فإنهم سيجدون مشقة في الإجابة عن السؤال الثالث المحتوم وهو، كيف نحكم؟ أكثر المتحاورين ينسون أنهم منذ اليوم الأول للثورة قاموا بتفصيلها على مقاسهم غير مدركين أن الثورة قامت بتفكيك مجتمع يعرفونه ولم تقم حتى يومنا هذا مجتمعاً بديلاً .

قرأت مقالاً للكاتب المعروف جيديون راشمان في صحيفة “الفاينانشيال تايمز” وصف فيه خطاب رئيس الوزراء المصري في دافوس بأنه كان عرضاً جيداً لخططه في التعليم والبنية التحتية، اختار الكاتب أن يعلق بما معناه أن هذا العرض المؤثر والجيد جاء متناسباً تماماً مع أجواء دافوس والمشاركين فيه، ولكنه بالتأكيد لا يعكس حقيقة أن البلد التي جاء منها الدكتور هشام قنديل، وهي بعيدة جداً عن دافوس وعن الرجال المعقولين أو العقلاء الموجودين في دافوس، تموج التظاهرات في شوارعها وتستعد لإعلان حالة الطوارئ .

بمعنى آخر، ما يقال في دافوس، وفي أمثالها من القمم الاقتصادية والسياسية الغربية، لا علاقة له بما يحدث على أرض الواقع في مواقع كثيرة من العالم . هناك في دافوس تجتمع كل عام قائمة متغيرة الأسماء، ولكن ثابتة التمويل والتوجهات، من أجل العمل على استمرار الاحتفاظ بمفاتيح السلطة في العالم بأسره، والعمل على إحباط وإفشال أفكار “غير معقولة” تحت عناوين الأصولية الإسلامية والقومية والعداء للرأسمالية، تحاول جميعها اختطاف هذه المفاتيح . المثير في الأمر هو أن الحكومات جميعاً التي تحضر في دافوس، تختار مندوبين لها من الشخصيات المقبولة لدى منظمي دافوس والمؤمنين بأن مفاتيح السلطة الحقيقية في بلادهم ليست في أيديهم وإن ادعوا أمام شعوبهم بغير ذلك .

لذلك أرسلت مصر هشام قنديل، لأنه درس بأمريكا ويرتدي ملابس غربية، ويتحدث بلغة الغربيين، ويعتنق أفكارهم جميعها، أو على الأقل مستعد لتفهمها لنسخها أو تقليدها . يقول راشمان، إن الضيوف في دافوس يتعجبون حين يلتقون ممثلي هذه الدول، كيف أنهم يعلنون في الاجتماعات التزامهم بالقيم العالمية التي يؤمن بها الغرب، ولا ينفذونها في بلادهم . كيف يمكن لأشخاص مثل إيهود باراك وسلام فياض وشيمون بيريز أن يكونوا على هذه الدرجة من “التعقل” أمامنا، وفي بلادهم لا يتوصلون إلى تسوية للصراع العربي - “الإسرائيلي” . أراهم في دافوس وغيره من مواقع النفوذ في الغرب واثقين من ضرورة الالتزام بالقيم العالمية كالديمقراطية والرأسمالية وحقوق الإنسان وفي بلادهم تراهم “محليين” بل غارقين في محليتهم، تحيط بهم أفكار تكونت في عصور الخرافة والبداوة والتعصب واسترقاق الرجال والغلمان والنساء . تراهم في بلادهم غير معقولين .

على كل حال، دافوس مثل غيره من المؤسسات العتيقة، ورغم حداثته، يبدو صرحا آيلاً للسقوط ربما بسبب فشله في أن يحقق الاتساق بين ما يتردد في ردهاته وصالاته وما يمارس فعلاً على أرض الواقع . بدأت تظهر على دافوس علامات السقوط عندما أصيب النظام الرأسمالي بضربة موجعة في 2007 وبعد ذلك في أزمة اليورو وفي “الثورة” الاجتماعية التي صارت تهدده في بعض أنحاء الغرب الرأسمالي .

في الغرب وقعت أزمة اقتصادية عنيفة أثرت في استقرار النظم الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه، وانعكست بوضوح على مؤتمرات القمة الاقتصادية العالمية مثل قمة العشرين وعلى عمل المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى مستقبل الاتحاد الأوروبى، وانعكست على دافوس هذا العام . وفي الصين وقع زلزال عام 2008 في مقاطعة سشوان أطاح مناطق شاسعة وقتل أكثر من 000 .80 مواطن .

وبعد عشرة أيام، أي بعد أن هدأت توابع الزلزال، نشرت صحيفة “نهاية الأسبوع الجنوبي” التي تصدر في مقاطعة غواندونغ مقالاً وجهت فيه الشكر للمسؤولين في حكومة سشوان مشيدة باحترامهم لشعبهم وللعالم كله حين احترمت المبادئ والقيم العالمية . أذكر جيداً أن كثيرين من المتابعين للشأن الديمقراطي وحقوق الإنسان في الصين اعتبر هذا المقال بمثابة البداية الحقيقة للحوار الدائر في الصين، وبصعوبة شديدة، حول مفهوم القيم العالمية . أما الحزب والحكومة المركزية فيعتبرانه مؤامرة على نظام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وعلى الاشتراكية . يعتبران أيضاً أن اعتناق هذا المفهوم يعني اعتناق فكرة تفوق الغرب على ما عداه، وإخضاع الصينيين معنوياً وسياسياً واقتصادياً للفكر الغربي والثقافة الغربية .

ومازال الحوار دائراً ويتقدم ويكسب أرضاً جديدة، لا يتوقف عند أسئلة سقيمة من نوع من في هؤلاء الرجال يحكم ولماذا يحكم وكيف يحكم؟ ولا يتوقف عند من نحن، ومن أين جئنا، وماذا فعل وارتدى وأكل الصينيون الأوائل قبل ثلاثة آلاف عام، ولكنه يناقش حلماً قومياً رفيعاً، هل نستحق أن نكون الدولة الأولى في ترتيب الدول المتقدمة، أم نرضى بمرتبة الدول النامية؟

أزمة في الغرب تدفع الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية لإعادة ترتيب أولوياتها ومستقبلها، وزلزال في الصين دفع شعب الصين إلى الانتقال من المحلية إلى العالمية في التفكير وتحقيق الحلم، وثورة في العالم العربي لا تزال حبيسة حوارات حول موضوعات محلية أكثرها تافه بمعايير التاريخ وبعضها مثير للفتن والضغائن والتطرف، وأقلها يمس الجوهر ويغوص في محاولة فهم طبيعة المرحلة وتعقيدات الحالة الثورية .

* نقلا عن "الخليج" الإماراتية"