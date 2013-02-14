دلالات الانتخابات في الولايات المتحدة و"إسرائيل"

بينت الانتخابات “الإسرائيلية” الأخيرة مجدداً أن التأثيرات الانتخابية متبادلة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، وليست باتجاه واحد . صحيح أن اللوبي الصهيوني يلعب دوراً كبيراً، أكبر من أي لوبي أمريكي آخر، في صنع السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة تجاه الشرق الأوسط . ولكن صحيح أيضاً أن “اللوبي الأمريكي” غير المؤطر وغير المعلن والمتكوّن من “الإسرائيليين” الذين يتأثرون بموقف واشنطن من المرشحين “الإسرائيليين” يلعب دوراً مهماً في الانتخابات “الإسرائيلية” .

في الانتخابات الأمريكية الأخيرة كان اللوبي الصهيوني التقليدي أقرب إلى الحزب الجمهوري وإلى ميت رومني منه إلى أوباما . وأغدق المتمولون الصهاينة الأموال الطائلة على رومني حتى بلغ تبرع واحد منهم فقط مئة مليون دولار، وهو أكبر تبرع قدم إلى مرشح رئاسي أمريكي . وتطوع الإعلام الأمريكي المؤيد ل”إسرائيل” مثل فوكس نيوز لشن حملات قوية ضد أوباما لأنه، إضافة إلى أسباب أخرى، لم يقدم ل “إسرائيل” الدعم الكافي .

على الرغم من كل هذه الجهود فإن محاولات معاقبة أوباما لم تنجح، بل فشلت وفاز أوباما . فقد حافظ أوباما على تأييد النسبة نفسها من اليهود الذين يؤيدون عادة المرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية وهي نسبة 70% من المقترعين من اليهود الأمريكيين . وتمكن “جي ستريت” اللوبي اليهودي الناشئ من ضمان نجاح 70 مرشحاً في الانتخابات من مؤيدي أوباما ومؤيدي مشروع الدولة الفلسطينية .

لقد سجل “اللوبي الأمريكي” في الانتخابات “الإسرائيلية” إصابتين في مرمى نتنياهو والليكود . الإصابة الأولى، هي حرمان بنيامين نتنياهو من الأغلبية الليكودية التي تمناها وتصور أنه سوف يحصل عليها . كثيرون قالوا إن “اللوبي الأمريكي” عاقب نتنياهو لأن سياساته المتهورة تجاه الاستيطان وعداءه الشخصي لأوباما أدى إلى عزلة “إسرائيل” . الثانية هي الصعود المفاجئ لحزب “هناك مستقبل” الوسطي الذي يتزعمه يائير لابيد . مواقف هذا الحزب تضعه في خانة هي أقرب إلى اللوبي الأمريكي منه إلى خانة حلفاء نتنياهو .

إن أثر اللوبي الأمريكي في “إسرائيل” لن يقتصر على الانتخابات العامة، ولكنه سوف يبرز عما قريب عند تشكيل الحكومة “الإسرائيلية” المقبلة . فالتوقعات تشير إلى أنه إذا حبس نتنياهو نفسه وحزبه في خيار تشكيل حكومة صقورية سوف يسير في طريق مملوء بالمطبات، وسوف يسمح بتكوين معارضة قوية ضده تضم حزب لابيد الذي فاز ب 19 مقعداً، وأحزاب العمل وميريتس وكاديما . أما إذا اتجه نتنياهو إلى تشكيل حكومة وسطية، فإنه يتعين عليه الاستجابة لمطالب الأحزاب الأخرى، ومنها حزب لابيد الذي أعلن أن العودة إلى التفاوض مع الفلسطينيين هي خط أحمر لا تنازل عنه عند تشكيل الحكومة “الإسرائيلية” الجديدة .

هل تمثل هذه التطورات متغيرات في طابع العلاقات الأمريكية “الإسرائيلية”، أم هي تعبير متجدد عن التأثير المتبادل بين البلدين؟ لا ريب أن فشل اللوبي الصهيوني الأقوى في الولايات المتحدة والمؤيد لليمين “الإسرائيلي” في إلحاق هزيمة بباراك أوباما يكتسب دلالة مهمة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الرئيس الأمريكي قد يكون الهدف الأنسب للحملات الصهيونية التي لا تكف عن اللجوء إلى الأسلحة العنصرية والأيديولوجية، إضافة إلى عنصر المال لتحقيق أهدافها . فمن يريد تعبئة الرأي العام الأمريكي ضد مرشح رئيس، سوف يجد مهمته أكثر سهولة عندما يكون اسمه باراك حسين أوباما، وإذا كان والده مسلماً، وإذا كانت الآلة الإعلامية المعادية للإسلام في الولايات المتحدة قد نشطت في التأكيد على أن أوباما لم يعتنق المسيحية، وأنه عدو للمسيح وللدين المسيحي . كما أن اللوبي الصهيوني، المحابي لصقور الصهيونية، سوف يجد آذاناً صاغية في الولايات المتحدة عندما يهاجم أوباما على نحو يدغدغ مشاعر بعض الفئات الأمريكية المتعصبة ضد الأمريكيين الأفارقة . لكن رغم توفر هذه “الأسلحة” في يد اللوبي الليكودي الأمريكي، فإنه فشل في تسجيل إصابة لافتة في مرمى أوباما، بينما نجح اللوبي الأمريكي في “إسرائيل”، بالمقابل، في إلحاق ضرر انتخابي بنتنياهو .

إن هذه التراجعات المحدودة لا تقلل من تأثير اللوبي الليكودي في السياسة الأمريكية، خاصة في سياستها تجاه الشرق الأوسط . إن خطر هذا اللوبي لن يكمن في الضغط على أوباما حتى يمتنع عن التدخل في الصراع العربي “الإسرائيلي” . بالعكس إن خطر هذا اللوبي يتمثل في الضغط على أوباما من أجل التدخل في هذه القضية، وفي التدخل فيها على نحو يخدم مصالح “إسرائيل” . والحقيقة أنه في أكثر الأحوال، اتجه التدخل الأمريكي في هذا الصراع إلى الضغط على العرب والفلسطينيين بغرض تقديم التنازلات إلى “إسرائيل”، وإلى فرض شروط مجحفة بحق العرب وبحق الفلسطينيين لقاء قبول “إسرائيل” دخول المفاوضات معهم .

إذا أمسك أوباما عن التدخل المبكر في الصراع العربي “الإسرائيلي”، فلعل ذلك يمنح العرب فرصة لترتيب أوضاع البيت العربي العاثرة والخروج من الوضع المأساوي الذي يعيشه العرب، وخاصة في سوريا ومصر والعراق، قبل أن ينزلقوا إلى تقديم المزيد من التنازلات المجحفة الجديدة إلى “إسرائيل” والولايات المتحدة . إن محاولة إيجاد حلول للقضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة وموازين القوى الراهنة لن تكون في مصلحة العرب ولا في مصلحة الفلسطينيين .

* نقلا عن "الخليج" الإماراتية