الجيش الأفغاني يدرّب النساء ويضمهن إلى القوات الخاصة

بعد أعوام من التهميش وفي خطوة هي الأولى من نوعها، يقوم الجيش الأفغاني بتدريب النساء ليكن ضمن أعضاء القوات الخاصة التي تقوم بالمداهمات الليلية ضد المسلحين.

وستكون مهمة الجنديات خلال هذه العمليات، إخلاء النساء والأطفال من المنازل التي تتم مداهمتها، واللحاق بالانتحاريات والمسلحين المتنكرين في زي النساء.

ويشار إلى أن قضية مداهمة المنازل من قبل القوات الأجنبية دائما محل خلاف بين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وهذه القوات.

وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز الأمن في بلد لايزال يعاني من الاضطرابات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، فضلاً عن تنفيذ هجمات انتحارية يقوم بها عناصر من حركة طالبان المناوئة للوجود الأجنبي وللحكومة الأفغانية في كابول.

وظلت المرأة الأفغانية تعاني التهميش، لسنوات بعد سيطرة حركة طالبان على زمام السلطة في البلاد في النصف الثاني من التسعينات من القرن الماضي.