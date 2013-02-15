صوماليون يعلنون إعدام جندى كيني ويهددون بقتل 5 رهائن

أكد متشددون صوماليون مرتبطون بتنظيم القاعدة، أنهم أعدموا جنديا من الجيش الكيني عند منتصف ليل الخميس بعد انتهاء مهلة لإطلاق سراح مسلمين معتقلين في كينيا عن اتهامات تتعلق بالإرهاب.



وقال متمردو حركة الشباب أيضا إنهم مددوا مهلة لإعدام 5 رهائن كينيين آخرين لمدة 72 ساعة.



وأعطى المتمردون كينيا في 23 يناير/كانون الثاني مهلة ثلاثة أسابيع لتحرير مقاتلين معتقلين في البلد الواقع في شرق أفريقيا، لكن نيروبي رفضت التفاوض، وأعلنت أنها لن تنفذ مطلبهم.



وأفادت القوات المسلحة الكينية أنها لا تعتقد في احتجاز أحد جنودها لدى حركة الشباب.



وذكر متمردو الشباب أنه مازالت هناك فرصة لإطلاق سراح الرهائن الكينيين الخمسة، ومن بينهم موظفان حكوميان.