بان كي مون يحذر من منح إيران الوقت لتطوير برنامجها النووي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من المجتمع الدولي عدم منح إيران الوقت لتطوير برنامجها النووي، مشيراً إلى أنه على العالم أن يستفيد من درس كوريا الشمالية الذي تتبعه إيران الآن، نقلاً عن قناة "العربية"، السبت.

وفي تصريحات صحافية، اعتبرها مراقبون تحذيراً أممياً شديد اللهجة، أوضح بان كي مون أن السيناريو الكوري الشمالي يمثل درساً للمجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، مضيفاً أنه لا ينبغي إعطاء المزيد من الوقت للإيرانيين لتطوير برنامجهم النووي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أبلغ القادة الإيرانيين أثناء زيارته لطهران العام الماضي أنه لا يصدق تطميناتهم بأن الغرض من البرنامج النووي سلمي.

وأفادت تقارير أمريكية وأوروبية مؤخراً بأن إيران حاولت التزود بآلاف الأجهزة المغناطيسية الخاصة من الصين لتشغيل منشآتها النووية، وذلك بهدف الإسراع في أبحاثها.

ومن المفترض أن تبدأ جولة أخرى من المفاوضات أواخر الشهر الجاري بين إيران ومجموعة الدول العظمى الست في كازاخستان، وذلك بعد ثلاث جولات من المفاوضات المماثلة خلال العام الماضي لم تشهد أي منها تقدماً ملحوظاً.