حماس: إغراق الأنفاق مع مصر بالمياه تجديد للحصار

دانت حركة حماس السبت، الإغراق المتكرر للأنفاق الحدودية مع مصر بالمياه، معتبرة أنه "تجديد للحصار" المفروض على القطاع، ودعت مصر إلى فتح معبر رفح وإلزام إسرائيل برفع الحصار.

وقال القيادي في حماس خليل الحية: إن "الأنفاق الحدودية مع مصر كانت خيارا وحيدا أمام الفلسطينيين لمواجهة الحصار، وإغراقها المتكرر بالمياه في ظل الحصار هو حكم بعودة الحصار بقرار رسمي مسبق".

وأضاف الحية: "إنه تجديد للحصار.. ومصر لا تريد ذلك"، داعيا مصر إلى "فتح معبر رفح أمام البضائع والأفراد، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإنهاء الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".

وكانت مصادر أمنية أكدت الأربعاء، أن الأمن المصري أغلق العديد من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، من خلال ضخ مياه الصرف الصحي فيها.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس إغلاق أنفاق أخرى بسبب عدم أهليتها أو سوء استعمالها في التهريب.

وأكد مصدر أمني مصري في سيناء، طلب عدم ذكر اسمه، أن الجانب المصري "يضخ منذ أيام مياه الصرف الصحي في الأنفاق لوقف العمل فيها".

وبدأت مصر بإغلاق الأنفاق في رمضان الماضي لأسباب أمنية، بعد مقتل عدد من جنودها في هجوم بسيناء.

يذكر أن الأنفاق تستخدم خصوصا لتهريب الوقود ومواد البناء ومواد غذائية، وفي بعض الأحيان لتهريب مواد قتالية.