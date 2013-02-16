خامنئي: إذا أردنا امتلاك النووي لا يمكن لواشنطن منعنا

أكد المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت أن إيران لا تنوي امتلاك السلاح الذري، لكن إذا قررت ذلك فإن "الولايات المتحدة لن تتمكن من منعها".

ويأتي هذا التصريح رداً على الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد في 12 فبراير/شباط في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس أن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

ولا يعتبر هذا التصريح للمرشد الأعلى الأول الذي يصدر عن مسؤول إيراني. فقد سبق أن كرر الرئيس محمود أحمدي نجاد أكثر من مرة أنه "إذا ما قررت إيران صنع القنبلة الذرية فإنها لن تخاف من إعلان ذلك".

وأضاف خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أن "إيران قررت التخلي عن السلاح النووي ليس لأنه سيربك الأمريكيين، ولكن لأننا نرى لأسباب دينية أن الأسلحة الذرية جريمة ضد الإنسانية".

وغالباً ما يكرر الزعيم الديني الإيراني أن امتلاك السلاح النووي "خطيئة" في نظر الإسلام. وكرر السبت هذه الفكرة متهما الولايات المتحدة والدول الغربية بأنها "تكذب" عندما تؤكد أن طهران تريد صنع القنبلة الذرية.

وأضاف خامنئي "يريدون فقط منعنا من ممارسة حقوقنا المشروعة في تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية".