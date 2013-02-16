نصرالله: لا حاجة لنا لنقل أسلحة من إيران أو سوريا

أرجأ الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت التعليق على الاتهام البلغاري لحزبه بالتورط في الاعتداء الذي تسبب بمقتل سياح إسرائيليين، مجدداً تهديد إسرائيل بقصف مطاراتها وموانئها ومحطات كهربائها بالصواريخ في حال اعتدائها على لبنان. وأكد أن حزب الله يملك كل ما يحتاجه من عتاد في لبنان ولا حاجة له لنقل أسلحة من إيران أو سوريا.

وقال نصرالله في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في احتفال في ذكرى 3 من قادة من حزبه قتلوا على أيدي إسرائيل بحسب الحزب، "لا أريد أن أقارب موضوع الاتهام البلغاري الذي تتم متابعته بروية وهدوء، ونرى لاحقا كيف ستجري الأمور".

إلا أنه توقف عند تعليقات أدلى بها خصومه في لبنان وتضمنت تحذيرات من تداعيات هذا الاتهام على لبنان الذي تتشكل حكومته من أكثرية تضم حزب الله وحلفاءه. وقال "على خلفية هذا الاتهام المفترض، جرى تهويل كبير على لبنان واللبنانيين من قبل أطراف وقوى سياسية بأن إسرائيل تحضر لشن حرب على لبنان خلال أيام أو أسابيع أو في المدى القريب والمنظور".

ورأى أن إسرائيل عندما تريد أن تعتدي على لبنان لم تكن تحتاج إلى حجة أو ذريعة، أما الآن فباتت تعمل ألف حساب عندما تفكر بشن حرب على لبنان، لاسيما بعد حرب تموز.



"لا حاجة لنقل أسلحة من سوريا أو إيران"



وقال "يخطئ البعض في اعتبار أن المقاومة في لحظة ضعف أو ارتباك وأنها اللحظة المواتية للقيام باعتداء أو حرب"، مضيفاً أن "المقاومة في لبنان بكامل عدتها وكل ما نحتاجه عندنا الآن في لبنان. لا حاجة لنا لنقله لا من سوريا ولا من إيران".

إلى ذلك، حذر إسرائيل قائلاً: "أحذّر الإسرائيلي ومن يقف وراءه بأن المقاومة لن تسكت عن أي اعتداء يمكن أن يحصل على لبنان أو على الأراضي اللبنانية".

وقال إن الإسرائيليين يعرفون أن حزب الله قادر على أن يطاول "مطاراتهم وموانئهم ومحطات الكهرباء لديهم... تحتاج إلى بضعة صواريخ فقط... فتغرق إسرائيل في الظلام"، مشيرا بالتحديد الى وجود محطة كهرباء في المنطقة "الوسطى من شمال فلسطين".

كما أضاف: "إن ما قلناه من كريات الى ايلات جدّي"، في إشارة الى تحذير سابق له مفاده أن الصواريخ التي يملكها حزبه قادرة على أن تطاول أهدافا بعيدة داخل إسرائيل.

