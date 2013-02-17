"العربية" تتجول في معقل الحركات الراديكالية في البحرين

تصاعدت الدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الأزمة البحرينية، وكانت إحدى أهم ساحات التظاهر قرية سنابس التي تعتبر معقلا للحركات الراديكالية الشيعية غير المرخصة مثل حق وأحرار البحرين، وخلاص وتيار الوفاء، والتي يقبع أغلب قادتها خلف قضبان السجن بتهمة إعلان الجمهورية البحرينية بدعم طائفي يأتي من إيران والعراق ولبنان.

في بداية جولتنا حاولنا الوصول الى المتظاهرين لكنهم رفضوا الحديث الى أي وسيلة إعلام، وقاموا برشق الصحافيين ورجال الشرطة بالزجاجات الحارقة، المولوتوف والاسياخ الحديدية والحجارة، كما طوروا قاذفا للمسامير المدببة بواسطة مطافئ الحريق.

ورفعت تلك الحركات لافتات توضح أنهم ضد الحوار، وأنهم يعلنون الجهاد الدفاعي بحسب تعبيرهم. وفتوى الجهاد الدفاعي هي فتوى إيرانية تعود للخميني وجددها رجل الدين المتشدد عبد الهادي المدرسي المقيم في العراق وهو من أصول إيرانية.

وأثناء عملية الكر والفر بين المحتجين ورجال الشرطة البحرينية، أصيب ٢٠ رجل شرطة بحروق وجروح، بالإضافة الى اثنين من المصورين الصحافيين. كما حدثت إصابات لم نتمكن من إحصائها بين صفوف المتظاهرين.

وبعد أن انقشعت سحب الغازات المسيلة للدموع ظهر حجم الدمار الذي ترك قرية سنابس، وكأنها قد خرجت من حرب ضروس بعد أن عمد المحتجون إلى إسقاط أعمدة الإنارة والإشارات المرورية الضوئية.