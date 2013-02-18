قائد البحرية الملكية البريطانية: أمن الخليج خط أحمر

بمناسبة افتتاح الدورة الثانية لمعرض الدفاع البحري "نافدكس ‬2013" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، كشف قائد البحرية الملكية البريطانية في منطقة الخليج القائد "مارك هامان" لـ"العربية.نت" أن القواعد البحرية المتواجدة في الخليج بها 1200 جندي وتتوفر على أربع سفن تعد كاسحات ألغام بحرية.

وأكد هامان أن الهدف من تواجد القوات في المنطقة هو ترسيخ السلام والأمن في المياه الخليجية التي اعتبر أمنها من أمن بريطانيا، كما أنه أكد أن بريطانيا تعد شريكاً رئيسياً لدول الخليج العربي وأن القوات البريطانية تعمل بموجب شراكة مع دول الخليج لحماية مجالها البحري، بالإضافة إلى أن القوات البريطانية تشرف على تدريب القوات البحرية الخليجية.

وأكد هامان أن "أيدكس" يُعد سوقا مهمة لعرض المنتجات العسكرية كما أنها مناسبة خصبة لعقد شراكات مهمة على المستوى العالمي.

ولفت المتحدث إلى أن بريطانيا تسعى للحوار والسلام مع كل القوى الدولية بما فيها إيران, لكنها لن تسمح بأي تهديد لأمن الخليج الذي تعتبره بريطانيا خطاً أحمر.

هذا وصرح الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العماني، أن منطقة الخليج تسعى لاستقطاب استثمارات ضحمة في مجال الدفاع العسكري.

وقال، بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2013" بأبوظبي، "إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت واجهة لاستضافة أهم المعارض العالمية خصوصاً منطقة الخليج التي تمتاز بالاستقرار على المستويين الأمني والسياسي كما أنها واجهة خصبة لعقد صفقات وشراكات على أعلى مستوى".

وأضاف أن الشركات العمانية المشاركة خلال هذه الدورة جلها من القطاع الخاص وتسعى لعقد صفقات مع أبرز الشركات المشاركة في المعرض.

ويشارك في المعرض الدفاعي، الذي يوصف بأنه أضخم معرض دفاعي ثلاثي الخدمة في العالم، أكثر من 77 وزير دفاع، ووفود عسكرية من 82 دولة، وتشارك فيه 1112 شركة من مختلف دول العالم، على مساحة عرض تصل إلى 133 ألف متر مربع، وتشارك الإمارات بأكبر جناح، حيث يضم أكثر من 140 شركة وطنية، تعرض منتجاتها المختلفة.

